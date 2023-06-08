Для того чтобы приготовить филе этим способом, не нужно хитроумных ингредиентов или особых кулинарных манипуляций. Несколько продуктов, горячий гриль или сковорода – и вкусное блюдо уже на столе.

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Эту курочку можно смаковать с салатом, начинить питу или подать с любимым гарниром.

Быстрый рецепт куриного кебаба

  • Время: 15 – 20 минут
  • Порций: 4
Приготовление:
  • Йогурт и специи хорошо перемешиваем.
  • Маринуем курочку в йогуртовой смеси 5 минут.
  • Разогреваем гриль или сковороду.
  • Жарим курочку до готовности.
  • Подаем на шпажках, с салатом или питой.
Приятного аппетита!