24 канал подобрал три самых популярных перекуса для детей, которые не приносят им никакой пользы. Такая пища не только не полезна для ребенка, но и может привести к расстройству питания.

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Шоколадные батончики и другие сладости

Начнем с самых популярных шоколадных батончиков, конфет и вафель. Такие сладости не только считают не полезным перекусом, но и вредным для ребенка. Шоколад, кроме черного (содержимое какао которого более 80%) только возбуждает аппетит к остальным сладостям, поднимает сахар в крови и является пустым углеводом. Это касается и сладких вафель и магазинных конфет с большим количеством трансжиров.

Лучше заменить шоколад на несколько кусочков черного горького, а вафли и конфеты и домашние батончики из овсянки и орехов или цельнозерновые тосты с арахисовым маслом.

Пакетированные соки и сладкие газировки

К сладким блюдам родители также часто дают деткам в школу пакетированные соки. В них часто кроме фруктовой части сока есть добавленный сахар. Замените напитки свежими фруктами: яблоками, апельсинами, бананами или киви. Из них ребенок получит не только сок при жевании, но и полезную клетчатку. Свежие фрукты также насыщают организм.

Круассаны и другая магазинная выпечка

Как бы ни любили ваши дети магазинную выпечку, ее употребление в рационе школьника нужно минимизировать. Замените ее на домашние тосты из цельнозернового хлеба, хлебцы или питательные батончики из семян и орехов.

О чипсах, сухариках с ароматизаторами, других снеках вообще речь не может идти. Они только вредят ребенку.

Следуйте этим простым советам и пусть ваш малыш всегда будет сытым и здоровым.