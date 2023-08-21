Поговорим о консервировании именно огурцов на зиму, ведь их мы закручиваем чаще всего. Их можно мариновать, засаливать, квасить (ферментировать).

Читайте также отдых без лишней мороки: аппетитная курочка с овощами

Что же нельзя класть в банку с огурцами

При консервировании огурцов учитывайте количество чеснока, ведь он влияет на состояние продукта. На банке объемом 3 литра достаточно одного зубчика, а на 1 л банка хватит и дольки.

Если вы хотите придать огурцам дополнительные упругость и хруст, положите в банку дубовые листья. Те, кто использовал на практике эти рекомендации, уверяют – на хруст огурцов совпадут все соседи.

Популярны варианты консервации из огурцов с медом, горчицей в зернах, но сегодня мы подготовили с кетчупом чили.

Рецепт маринованных огурцов с кетчупом чили

Время: 2 часа

2 часа Порции: 5 литровых банок

Ингредиенты:

– 2,5 килограмма огурцов;

– 7 стаканов воды (по 250 граммов);

– 250 граммов сахара;

– 250 г уксуса 9%;

– 2 ложки соли

– 1 чайная ложка сухого имбиря

– 6 – 8 ложек кетчупа чили от Торчин;

– 5 бутонов гвоздики;

– 10 горошин черного перца;

– 5 горошина душистого перца.

Приготовление:

Моем огурцы, выкладываем в большую миску и оставляем в воде на 4 часа. Далее срезаем хвостики. Если у вас маленькие огурцы размером с мизинец, можно не срезать, чтобы они не стали слишком мягкими и остались хрустящими.

В разогретую до 180 градусов духовку ставим банки на 20 минут для стерилизации. Для маринада в большую кастрюлю выливаем 7 стаканов воды. Доводим до кипения и высыпаем сахар и соль.



Приготовление огурцов / Фото Клопотенко

Добавляем кетчуп и сухой имбирь. Провариваем на небольшом огне, помешивая ложкой примерно 3 – 5 минут, соль и сахар должны раствориться. Затем снимаем кастрюлю с огня и вливаем уксус – перемешиваем.

На дно каждой стерилизованной банки выкладываем по 1 бутону гвоздики, 2 горошины черного перца и 1 горошину душистого. Сверху вертикально выкладываем огурцы. Старайтесь делать так, чтобы они плотно прилегали друг к другу. Заливаем банки с огурцами горячим маринадом.



Приготовление огурцов / Фото Клопотенко

В отдельной кастрюле провариваем крышки в кипящей воде, чтобы они также стерилизовались. Накрываем банки с огурцами крышками, но пока не закручиваем.

Берем одну большую кастрюлю, ставим на плиту. Дно покрываем полотенцем или кладем тарелку вверх дном, чтобы банки не треснули. Выставляем банки с огурцами и маринадом в кастрюле и наливаем на дно воды, она должна достигать примерно 1/3 высоты банок.

Включаем огонь, даем воде на дне кастрюли закипеть и стерилизуем банки с огурцами примерно 10 – 15 минут. После этого закрываем банки с огурцами и оставляем, чтобы они немного остыли.

Приятного аппетита!

Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить маринованные сливы по нашему рецепту.