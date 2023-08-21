Маринованные сливы – популярная закуска не только в Украине, но и в Японии. У нас их выкладывают в небольшую салатницу или другую посуду и подают в качестве закуски к мясу. В Японии маринованные сливы используют в качестве приправы к другим блюдам.
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Попытайтесь приготовить этот вариант зимней закрутки и вы будете приятно удивлены результатом.
Рецепт маринованных слив
- Время: 5 дней
- Порции: 10 – 15 банок по 0,5
Приготовление:
- Моем сливы водой, отрываем хвостики и удаляем косточки. Переводим их в миску или другую посуду, не подверженную окислению.
- Раскладываем звезду лавровый лист и гвоздику. Засыпаем еще слой слив и сверху снова лавровый лист и гвоздику. И так далее - последний слой должен быть - сливы.
- В кастрюле доводим до кипения уксус. Высыпаем в кипящий уксус сахар, лучше пциями, по 1 – 2 стакана. Размешиваем до начала.
- Заливаем сливы кипящим маринадом. Далее в течение 5 дней следует дважды в день, утром и вечером, сливать в кастрюлю жидкость. Сливы аккуратно перемешиваем, доводим жидкость до кипения. Снова заливаем сливы. На 2-й, ну максимум на 3-й день, жидкость будет достаточно, чтобы сливы были полностью в маринаде.
- В конце пятого дня сливаем весь маринад в кастрюлю. Доводим до кипения.
- Фрукты разложим в стерилизированные банки, обязательно добавляем лавровый лист и гвоздику.
- Заливаем в каждую бaнку кипящий маринaд, с помощью чaшки. Накрываем крышками крышкой и греметически закупаем закрутку.
- Переворачиваем банки верх дном и охлаждаем.
Приятного аппетита!