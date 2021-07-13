Пять продуктов, которые нельзя есть в жару

Летняя жара в Украине продолжается, а температура достигает отметки выше +32. В этот период надо следить за правильным питанием. Что нельзя есть – читайте в нашем материале.

В летнюю жару для пользы организма – лучшее исключить из своего рациона некоторые продукты. Эксперты рекомендуют не употреблять продукты, которые вызывают выделение тепла и обезвоживание в организме.

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Это сладкие, холодные, газированные напитки, молочные продукты, сладости, напитки с содержанием кофеина, тяжелые продукты с содержанием белков – мясо и овощи, которые вызывают выведение воды из организма – например, сельдерей, фенхель, спаржа.

Какие продукты нельзя употреблять в жару

Мороженое

Мороженое/ Фото Pexels

Мороженое – вкусный летний десерт лучше не употреблять в жару, потому что это очень вредно для организма, прохлада длится не более 15 минут, а ощущение жары растет и организм реагирует на это, чтобы снова согреться до температуры тела.

Ледяные прохладительные напитки

Лимонад со льдом/ Фото Pexels

Эффект прохлады – такой же, как предыдущий. Если постоянно пить холодную воду, организм постоянно подогревает тело до нормальной температуры, а это может вызвать тепловой удар. Поэтому лучше употреблять воду или напитки комнатной температуры.

Острые блюда

Блюдо с красным перцем/ Фото Pexels

В жару лучше избегать острые блюда, где есть черный или красный перец. Это вызывает повышение температуры тела и заставляет организм нагреваться.

Молочные продукты

Кофе с молоком/ Фото Pexels

Напитки с добавлением молока, например, кофе с молоком может вызвать тяжесть в желудке. Тем более сладкие коктейли с молоком – тоже неблагоприятно употреблять в жару. Лучшие сладости – это фрукты.

Алкоголь

Коктейль/ Фото Pexels

Один из сильнейших мочегонных напитков – алкоголь, вызывает сильное обезвоживание и нагрузки на сердце и весь организм. Поэтому следует исключить алкоголь из своего меню.