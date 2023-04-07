Это испортит вкус и питательность блюда: что нельзя добавлять в овсянку

Овсянка – это полезный и сбалансированный завтрак. Однако есть целый ряд продуктов, которые не следует добавлять в эту кашу.

Овсяная каша является одним из самых популярных "завтрачных" блюд во всем мире. Ее легко приготовить, а еще это настоящий кладезь питательных веществ.

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Каждый из нас любит улучшать вкус каши добавками, но стоит быть осторожным: некоторые продукты не только испортят вкус, но и снизят пользу блюда.

Интересный факт

Дания возглавляет мировые рейтинги по наибольшему потреблению овсяной каши – 9 килограмм на человека в год. За ней следуют Великобритания, Финляндия и Норвегия. Для сравнения, годовое потребление овса и продуктов из него в Дании составляет 98 килограмм на душу населения.

Какие приложения нельзя добавлять в овсянку

Не досаливайте овсянку. Одно из главных преимуществ овсянки – низкое содержание натрия. Не следует разрушать его одним простым движением.

Также не подслащивайте сахаром. Овес содержит хорошо усваиваемые углеводы, не вызывающие резкого повышения сахара. Если вам нужно подсластить овсянку, выберите мед и добавьте его, когда он не горячий.

Вкусно и полезно / Фото unsplash

Не добавляйте в овсянку варенье и сиропы. Хотя они могут показаться фруктами, они содержат много сахара. Если нужно сделать вкус и внешний вид каши более привлекательными, добавьте к ней свежие сезонные фрукты. Это может быть нарезанный банан, киви, тертое яблоко или ягоды.

Другие здоровые добавки

Хорошим дополнением к каше будут также орехи, например грецкие, фундук, а также семена подсолнечника или тыквы. Некоторые также любят овсяную кашу с добавлением корицы или какао. Эти ингредиенты усиливают ее вкус.

Вы также можете попробовать сухофрукты, например финики, абрикосы, сливы, изюм. Они содержат клетчатку и натуральный сахар, которые немного подсластят блюдо, не причиняя вреда нашему здоровью.