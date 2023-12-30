Вы этого точно не знали: что нельзя ставить на новогодний стол
Источник:УНИАН
До Нового года осталось всего несколько дней. Потому множество украинцев, вероятно, уже разработали праздничное меню.
Если вы верите в астрологию и приметы, то при планировании празднования учтите, что существуют блюда, которые лучше не включать в новогоднее меню 2024. Ведь они могут раздражать символ года.
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Чего не должно быть на новогоднем столе 2024
Традиция чествовать символ года пришла из китайской культуры. Символом 2024 будет Зеленый Деревянный Дракон.
Символ 2024 года – Зеленый Дракон / Фото unsplash
По приметам, именно он и будет диктовать правила, в частности, как нужно праздновать. Есть ряд блюд, которые Дракон не любит. Среди них:
- Заяц или кролик, ведь это может оскорбить символ 2024 года. По одной из легенд Дракон когда-то спас ушастого от беды.
- Также лучше избегать консервов и полуфабрикатов – Дракон любит натуральную пищу. Поэтому лучше заранее обдумать свое меню и предпочесть свежие салаты и блюда.
- Покровитель 2024 любит рыбу, однако сушеную или консервированную рыбу на стол ставить категорически запрещено. Если будете выбирать рыбу, то лучше используйте свежую – она точно понравится Дракону.
Дракон в культуре Востока обычно ассоциируется с щедростью. Поэтому нужно постараться сделать так, чтобы стол тоже был как можно богаче и наряднее.
Смело используйте в сервировке свечи, а также зеленый, красный и золотой цвета – символ года это оценит.Ищете вкусные рецепты на Новый год? Просмотрите нашу специальную подборку оригинальных блюд к праздникам – вы точно найдете в ней что-нибудь для себя.