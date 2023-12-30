Ви цього точно не знали: що не можна ставити на новорічний стіл

Якщо ви вірите в астрологію та прикмети, то під час планування святкування врахуйте, що існують страви, які краще не включати у новорічне меню 2024. Адже вони можуть роздратувати символ року.

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Чого не має бути на новорічному столі 2024

Традиція вшановувати символ року прийшла з китайської культури. Символом 2024 року буде Зелений Дерев'яний Дракон.



Символ 2024 року – Зелений Дракон / Фото unsplash

За прикметами, саме він і диктуватиме правила, зокрема те, як потрібно святкувати. Є низка страв, які Дракон не любить. Серед них:

Заєць чи кролик , адже це може образити символ 2024 року. За однією з легенд Дракон колись врятував вухатого від біди.

, адже це може образити символ 2024 року. За однією з легенд Дракон колись врятував вухатого від біди. Також краще уникати консервів та напівфабрикатів – Дракон любить натуральну їжу. Тому краще заздалегідь обдумати своє меню та віддати перевагу свіжим салатам та стравам.

– Дракон любить натуральну їжу. Тому краще заздалегідь обдумати своє меню та віддати перевагу свіжим салатам та стравам. Покровитель 2024 року полюбляє рибу, проте сушену або консервовану рибу на стіл ставити категорично заборонено. Якщо обиратимете рибу, то краще використовуйте свіжу – вона точно сподобається Драконові.

Дракон у культурі Сходу традиційно асоціюється з щедрістю. Тому потрібно постаратися зробити так, аби стіл теж був теж якомога багатшим і ошатнішим.

Сміливо використовуйте в сервіруванні свічки, а також зелений, червоний та золотий кольори – символ року це оцінить.

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