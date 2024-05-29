Вот почему они не удаются: эксперты назвали 10 продуктов, которые совсем не подходят для гриля

Однако гриль не является идеальным местом для приготовления абсолютно любой пищи. Профессиональные шеф-повара назвать продукты, которые они не рекомендуют готовить именно так.

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Чешуйчатая рыба

Рыба на гриле является основным летним продуктом, но определенные ее виды вкуснее на горячем гриле, чем другие.

Сухая и чешуйчатая рыба не подходит для гриля. Она очень деликатная, легко прилипает к решетке и разваливается. Кроме того, на гриле она обычно получается сухой и невкусной,

– рассказал Юнас Йокиниеми, бывший профессиональный шеф-повар, который руководит сайтом советов по приготовлению рыбы на гриле Grill Smoke Love.

Хэнк Шоу, автор кулинарной книги и лауреат премии Джеймса Берда, автор подкаста "Охоться, собирай, готовь", отметил, что филе рыбы без кожи может быть проблематичным дл приготовления на гриле.

"Рыба настолько деликатная, что вам нужна кожа, чтобы удерживать все вместе – если вы потеряете ее, мясо расслоится и выпадет сквозь решетку гриля", – добавил он

Шоу объяснил, что большинство пресноводных рыб, включая судака и окуня, подпадают под эту категорию, так же как и черный окунь и камбала.

"Все хорошо работает, если на рыбе есть кожа, но даже в этом случае хитрость заключается в том, чтобы не переворачивать рыбу. Просто накройте гриль и дайте окружающему теплу закончить приготовление", – отметил эксперт.

Чтобы перестраховаться, выбирайте для гриля более жирную и маслянистую рыбу – тунца и лосося, например.

Грудинка

Плотный кусок говядины из груди и грудной части коровы лучше всего подходит, когда ее "тушат или готовят на медленном огне". Об этом заявил Райан Кейд, совладелец цифрового мясного магазина R-C Ranch.

"Грудинка имеет тенденцию приобретать жесткую текстуру, когда ей не дают времени расщепить соединительную ткань и выпустить соки, именно поэтому ее лучше всего готовить в техасском стиле, или медленно и на низкой температуре в коптильне, которая хорошо регулирует тепло", – говорит Кейд.

Очищенные креветки

При приготовлении на гриле креветки приобретают дымность, которая подчеркивает их естественные сладкие и соленые нотки. Однако, ключ к качественным креветкам на гриле – не снимать панцирь.

Очищенные креветки не так хорошо готовятся на гриле, потому что они имеют тенденцию слишком легко высыхать. Они готовятся буквально по 1 – 2 минуты с каждой стороны, и их легко пережарить,

– объясняет Марея Ибрагим, шеф-повар из Лос-Анджелеса и автор кулинарной книги.

Ибрагим говорит, что лучший способ готовить креветки на гриле – не снимать кожуру и внимательно следить за ними, смазывая их соусом, чтобы блюдо не превратилось в маленькие кусочки резины.



Для гриля подходят не все продукты / Фото Unsplash

Гребешки

Как и креветки, гребешки – это вызов для приготовления на гриле на гриле. Натан Вурхис, шеф-повар ресторана Epping's on Eastside в Лексингтоне, не рекомендует их для этого способа приготовления.

"Существует так много табу на приготовление пищи на гриле, но гребешки приходят на ум первыми. Это такой постный белок и готовится он очень быстро. Они имеют тенденцию высыхать на гриле, что потенциально может испортить прекрасный ингредиент", – заявил он.

Чтобы получить максимум пользы от гребешков, обжарьте их на сковороде, смазав сливочным маслом. Это даст красивую карамельную корочку и сочную середину.

Тофу

Готовить на гриле без мяса сейчас очень просто, ведь котлеты на растительной основе достигли беспрецедентного уровня популярности. К сожалению, не все веганские белки так хорошо подходят для гриля, как Beyond Meat и Impossible Meat.

"Я вижу, как многие люди пытаются приготовить тофу на гриле, но он разваливается и получается не очень вкусным. Лучше обжарить тофу, сделать его хрустящим и полить соусом на свой выбор", – говорит Джош Хили, шеф-повар Loro Asian Smokehouse & Bar в Далласе.

Листовая зелень

Когда вы правильно выбираете овощи для гриля, конечный продукт получается обугленным снаружи и сочным внутри. Однако листовая зелень не попадает в эту категорию, несмотря на попытки многих домашних поваров приготовить салат "Цезарь" на гриле.

"Если ваш гриль не очень горячий, зелень завянет. Кроме того, вы рискуете, что зелень провалится сквозь решетку. Один из способов поджарить зелень – использовать чугунную сковородку на максимальном огне на плите. Или, если вы собираетесь использовать гриль, включите гриль на максимальный огонь на 20 минут, а затем поставьте чугунную сковородку с зеленью на решетку гриля и начинайте готовить", – говорит Брайан Юпитер, шеф-повар ресторанов Frontier Chicago и Ina Mae Tavern.

Плавленый сыр

Любой сыр, который способен плавиться, создаст огромный беспорядок на вашем гриле, как объясняет Морган Боллинг, исполнительный шеф-повар кулинарного журнала и базы данных рецептов Cook's Country.

Сыры, которые плавятся, не очень хорошо подходят для гриля, например, халуми или выдержанный проволоне. Но если это сыр, плавящийся, он будет плавиться прямо сквозь решетку гриля,

– добавил эксперт.

Вместо того, чтобы жарить эти расплавленные сыры самостоятельно, воспользуйтесь классической техникой и положите ломтик чеддера или американского сыра сверху на гамбургер, когда он будет шипеть на гриле.

Свиные отбивные

Свиная лопатка и свиные ребрышки – лучшие продукты для гриля, но вы можете быть удивлены, узнав, что свиные отбивные не настолько пригодны для гриля, как их вкусные "коллеги".

"Вопреки распространенному мнению, свиные отбивные не очень хорошо жарятся на гриле, поскольку имеют меньшее содержание жира, чем свиная лопатка. Поэтому они могут легко пересушиться", – говорит Якоб Эско, шеф-повар курортной сети Gaylord Hotels.

Обжаривание свиных отбивных на раскаленной сковороде, а затем перенос их в духовку для приготовления – лучший способ сохранить их влажными и нежными.



Выбирайте продукты для гриля тщательно / Фото Unsplash

Бекон

Бекон уже имеет дымчатый аромат, поэтому на гриле он должен раскрыться лучше, не так ли? На самом деле все не так просто, как рассказал нам Крис Райли, разработчик рецептов барбекю-блога Smoked Meat Sunday.

"Бросание бекона на гриль, скорее всего, приведет к пожару, поскольку жир является легковоспламеняющимся. Это может сжечь бекон и испортить его вкус еще до того, как вы успеете среагировать. Кроме того, внезапный пожар может быть довольно опасным. Лучше всего держать бекон как можно дальше от гриля. Просто приготовить его в духовке или на сковороде с антипригарным покрытием будет проще, сохранит соки бекона и гарантирует наилучший вкус", – добавил он.

Помидоры

Сочность томатов – одна из самых привлекательных их характеристик, но она же является и основным источником проблем при приготовлении на гриле.

"Помидоры получаются сочными и вкусными, когда их жарят вместе с мясом и овощами, но могут разваливаться или плохо держать структуру, когда готовят на прямом огне", – говорит Джош Асланян, владелец компании Fireside BBQ and Appliances в Калифорнии.

По его словам, беспорядок и эффект пересушенности не принесут удовольствия ни вам, ни вашим гостям.