Вы можете использовать и говядину, и свинину. Этот маринад одинаково хорошо подходит к ним обоим.

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Рецепт шашлыка из говядины

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Ингредиенты:

– 800 граммов говядины;

– 100 миллилитров водки;

– 4 зубчика чеснока;

– 50 миллилитров оливкового масла;

– 20 миллилитров лимонного сока;

– соль, перец, зелень по вкусу;

– 150 граммов томатного соуса.

Приготовление:

Говядину помойте и просушите бумажным полотенцем. Нарежьте средними кусочками и положите в миску. Влейте водку и тщательно перемешивайте несколько минут, чтобы мясо ее впитало. Посолите, поперчите, добавьте сок лимона и чеснок. Перемешайте и оставьте на ночь мариноваться. Перед приготовлением добавьте оливковое масло и перемешайте. Нанизывайте мясо на шампуры по 6 – 8 кусочков и жарьте на разогретых углях до румяности, постоянно переворачивая. Подавайте с томатным соусом и зеленью.

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