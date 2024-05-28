Вы можете использовать и говядину, и свинину. Этот маринад одинаково хорошо подходит к ним обоим.

Стоит попробовать Дешево и очень вкусно: тушим мягкие куриные желудки в сметане

Рецепт шашлыка из говядины

  • Время: 1 час
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Говядину помойте и просушите бумажным полотенцем. Нарежьте средними кусочками и положите в миску. Влейте водку и тщательно перемешивайте несколько минут, чтобы мясо ее впитало.
  2. Посолите, поперчите, добавьте сок лимона и чеснок. Перемешайте и оставьте на ночь мариноваться.
  3. Перед приготовлением добавьте оливковое масло и перемешайте. Нанизывайте мясо на шампуры по 6 – 8 кусочков и жарьте на разогретых углях до румяности, постоянно переворачивая. Подавайте с томатным соусом и зеленью.