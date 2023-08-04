Не добавляйте это в банки: простые правила зимней консервации

Чтобы наслаждаться дарами лета круглый год, мы обычно замораживаем или консервируем овощи и фрукты на зиму. Чтобы не испортить закрутку нужно кроме рецепта, знать, что добавлять в банку, чтобы не испортить консервацию.

Мы подобрали несколько популярных специй и пряностей, которые не только помогут добавить особые нотки к зимней консервации, но и придадут им характерные нотки.

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Какие специи добавлять в консервацию

Черный перец – одна из самых популярных специй для зимней консервации. Можно использовать как молотый, так и горошин. Он придает закрутке жгучий вкус, отличный аромат.

Чеснок используется для придания яркому аромату и острому вкусу. Однако лучше не злоупотреблять чесноком, так как большое количество может размягчить плоды во время консервации или квашения.

Соцветие укропа помогают получить насыщенный пряный аромат в консервациях.

В маринады также часто добавляют горчицу. Как зерна, так и порошок. Она помогает получить острый и жгучий вкус.

Гвоздика нужно, чтобы овощи получили пикантный вкус и приятный пряный аромат.

Зелень петрушки придает закруткам сладковатый вкус и пряный нежный аромат.

Репчатый лук в консервировании она используется как добавка, придающая аромату и вкусу.

Листья базилика придает уникальный аромат консервации. Прекрасно подходит для консервирования помидоров, болгарского перца, огурцов, фасоли, кабачков и патиссонов.

Кориандр в маринаде добавляют, чтобы получить сладковатый аромат с нотками аниса.

Перец чили также часто можно встретить в зимней консервации, ведь его пикантный вкус так точно подчеркивает огурцы, помидоры, перец и кабачки.

Тимьян добавляют для пряного аромата. Чаще всего для консервирования берут веточку свежего тимьяна или небольшое количество сушеного.

Майоран придает пряно цветочный, сладкий аромат и жгучий вкус. Лучше всего подходит для соления огурцов, патиссонов, помидоров, капусты и кабачков. Хотим отметить, что консервация с майораном сохраняется подольше.

Кардамон добавляет легкие лимонные нотки. Для консервирования следует выбирать кардамон темно-зеленого цвета.

Благодаря тмину Консервированные овощи получают терпкий островатый вкус, пикантный аромат.