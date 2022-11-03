Готовить намазки для бутербродов – далеко не вершина кулинарного искусства, поэтому к процессу вполне можно привлечь всех находящихся дома. В конце концов, это может стать прекрасным семейным времяпрепровождением и фоном для неторопливого разговора о проходящем дне.

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Особенных ингредиентов тоже не нужно – вероятно, все уже есть в вашем холодильнике. Кроме того, не бойтесь экспериментировать, ведь никогда не поздно открывать для себя новые сочетания ингредиентов.

Рецепт яичной намазки для бутербродов

Время: 20 минут

Порций: 4

Просто и вкусно / Фото Ania Starmach

Ингредиенты:

5 яиц;

2 столовые ложки майонеза (в идеале – домашнего);

2 столовые ложки сливок;

2 пучка шнит-лука;

1 чайная ложка горчицы;

1 луковица;

соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Варим яйца, после охлаждения чистим натираем на грубой терке. Лук чистим и мелко нарезаем. Смешиваем яйца с майонезом, луком, сливками и горчицей. Тщательно мешаем до образования однородной массы. Намазка будет смаковать с любимым хлебом, также к диванчику будут подходить любые овощи и мясные изделия.

Приятного аппетита!