Меган Гиллер занимается дегустацией шоколада уже более 20 лет. Она рассказала, что каждый день узнает что-то новое об этом продукте, но даже поверхностные знания о "канонических" 5 типах шоколада позволят чувствовать его вкус по полной и использовать на кухне максимально эффективно.

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Несладкий шоколад

Это шоколад, который на 100% состоит из какао, в котором 50% – жирные природные какао-масла. Обычно его используют для выпечки, ведь по вкусу этот шоколад раньше был очень горьким. Когда кто-то заявляет, что любит "максимально натуральный" шоколад, он вряд ли подразумевает именно этот продукт. Впрочем, ценители нашлись и у него, которые любят смаковать его с чаем.

Прекрасное дополнение к выпечке / Фото Unsplash

Полусладкий шоколад

Этот шоколад должен содержать как минимум 35% какао, довольно часто именно из него делают шоколадную стружку. Другую часть этого шоколада составляют такие компоненты, как сахар, лецитин, сухое молоко и прочее. Да, именно сухое молоко, ведь оно лучше сочетается с шоколадом, чем жидкое.

Черный шоколад

Интересно, что в кулинарном мире нет четкого определения того, что именно нужно считать "черным шоколадом". Обычно принято называть таким шоколадом, в котором минимум 55% какао.

Неповторний смак / Фото Unsplash

В воображении потребителей его менее сладкий, чем у молочного вкуса, создал миф о его пользе или лучших свойствах, хотя на самом деле все дело – лишь в вкусовых рецепторах.

Молочный шоколад

Этого любимца детей делают из измельченных какао-бобов, сахара, сухого молока и сухих сливок. Содержание какао – не менее 15%. Подходит абсолютно ко всему и нравится почти всем. Единственная опасность при его употреблении – трудно остановиться и не съесть слишком много.

Белый шоколад

Точно неизвестно, откуда появились слухи о "ненастоящем" шоколаде, но они точно не имеют абсолютно ничего общего с реальностью, если его изготавливают согласно требованиям. Какао-масло – это единственный растительный жир, который может содержать этот шоколад. Недобросовестные производители пренебрегают этим правилом, но это не повод отказываться от качественного продукта!