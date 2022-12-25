Вкусный, слегка алкогольный рождественский напиток придаст празднику особых аккордов. Обычно мы ассоциируем сангрию с летним периодом, но существует ее зимняя вариация, попробовать которую нужно каждому.
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Рецепт рождественской сангрии
Время: до 10 минут
Порций: 1
Великолепный рождественский напиток / Фото Reluctant Ententainer
Ингредиенты:
- 15 миллилитров французского апельсинового ликера;
- 25 миллилитров несладкого клюквенного сока;
- 50 миллилитров просекко;
- замороженная клюква, сахар и веточка розмарина для украшения.
Приготовление:
- Стакан для коктейля погружаем в воду, а затем – в сахар, чтобы покрыть ободок.
- В шейкер наливаем апельсиновый ликер и клюквенный сок, добавляем несколько кубиков льда и хорошо встряхиваем.
- Процеживаем коктейль в бокал и добавляем просеку.
- Перед подачей украшаем клюквой и розмарином..