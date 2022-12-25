Вкусный, слегка алкогольный рождественский напиток придаст празднику особых аккордов. Обычно мы ассоциируем сангрию с летним периодом, но существует ее зимняя вариация, попробовать которую нужно каждому.

Актуально Что нельзя добавлять в рождественский компот: эта ошибка испортит праздничный стол

Рецепт рождественской сангрии

Время: до 10 минут

Порций: 1

Великолепный рождественский напиток / Фото Reluctant Ententainer

Ингредиенты:

  • 15 миллилитров французского апельсинового ликера;
  • 25 миллилитров несладкого клюквенного сока;
  • 50 миллилитров просекко;
  • замороженная клюква, сахар и веточка розмарина для украшения.

Приготовление:

  1. Стакан для коктейля погружаем в воду, а затем – в сахар, чтобы покрыть ободок.
  2. В шейкер наливаем апельсиновый ликер и клюквенный сок, добавляем несколько кубиков льда и хорошо встряхиваем.
  3. Процеживаем коктейль в бокал и добавляем просеку.
  4. Перед подачей украшаем клюквой и розмарином..