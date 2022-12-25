Смачний, злегка алкогольний різдвяний напій додасть святу особливих акордів. Зазвичай ми асоціюємо сангрію з літнім періодом, але існує її зимова варіація, спробувати яку потрібно кожному.

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Рецепт різдвяної сангрії

Час: до 10 хвилин

Порцій: 1

Чудовий різдвяний напій / Фото Reluctant Ententainer

Інгредієнти:

  • 15 мілілітрів французького апельсинового лікеру;
  • 25 мілілітрів несолодкого журавлинного соку;
  • 50 мілілітрів просекко;
  • заморожена журавлина, цукор та гілочка розмарину для прикраси.

Приготування:

  1. Склянку для коктейлю занурюємо у воду, а потім – у цукор, щоб покрити обідок.
  2. У шейкер наливаємо апельсиновий лікер і журавлинний сік, додаємо кілька кубиків льоду та добре струшуємо.
  3. Проціджуємо коктейль у келих та додаємо просеко.
  4. Перед подачею прикрашаємо журавлиною та розмарином.