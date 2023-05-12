Современное празднование Дня матери берет свое начало в Соединенных Штатах в начале XX века. Во многих странах, включая Украину и большинство стран Европы, День матери отмечается во второе воскресенье мая.
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Дата может отличаться в разных странах, но цель остается неизменной: выразить благодарность и любовь. 24 Канал подобрал интересные и простые завтраки, которым точно обрадуется мамочка.
Рецепт тостов с авокадо и яйцами
Время: 15 минут
Порций: 3
Все для мамы / Фото unsplash
Приготовление:
- Ломтики хлеба подсушите в тостере или сухой сковороде до золотистой корочки.
- Поджарьте яйца.
- Разомните спелые авокадо и равномерно выложите их на поджаренный хлеб.
- Посыпьте солью и перцем.
- Аккуратно положите яйцо на каждый тост из авокадо.
- Добавьте дополнительные начинки для вкуса и презентации.
- Подавайте горячими.
Рецепт фруктового парфе
Время: 10 минут
Порций: 3
Прекрасная подача / Фото unsplash
Приготовление:
- В стакан миску или пиала выложите греческий йогурт.
- Смешайте гранолу и ягоды и добавьте в йогурт.
- Сверху полейте медом или кленовым сиропом для дополнительной сладости.
- Повторите слои.
- Завершите композицию ягодами и каплей меда.
Рецепт блинных шашлыков
Время: 20 минут
Порций: 3
Так просто и аппетитно / Фото The Worktop
Приготовление:
- Приготовьте блинное тесто согласно инструкции на упаковке.
- Пожарьте небольшие круглые блины на сковороде с антипригарным покрытием.
- Дайте им остыть и нашинкуйте небольшими кусочками, желательно круглой формы.
- Поочередно нанизывайте кусочки блинчиков и свежих фруктов на деревянные шпажки.
- По желанию подайте с кленовым сиропом или фруктовым джемом.