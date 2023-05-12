Современное празднование Дня матери берет свое начало в Соединенных Штатах в начале XX века. Во многих странах, включая Украину и большинство стран Европы, День матери отмечается во второе воскресенье мая.

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Дата может отличаться в разных странах, но цель остается неизменной: выразить благодарность и любовь. 24 Канал подобрал интересные и простые завтраки, которым точно обрадуется мамочка.

Рецепт тостов с авокадо и яйцами

Время: 15 минут
Порций: 3

Все для мамы / Фото unsplash

Приготовление:

  • Ломтики хлеба подсушите в тостере или сухой сковороде до золотистой корочки.
  • Поджарьте яйца.
  • Разомните спелые авокадо и равномерно выложите их на поджаренный хлеб.
  • Посыпьте солью и перцем.
  • Аккуратно положите яйцо на каждый тост из авокадо.
  • Добавьте дополнительные начинки для вкуса и презентации.
  • Подавайте горячими.

Рецепт фруктового парфе

Время: 10 минут
Порций: 3

Прекрасная подача / Фото unsplash

Приготовление:

  • В стакан миску или пиала выложите греческий йогурт.
  • Смешайте гранолу и ягоды и добавьте в йогурт.
  • Сверху полейте медом или кленовым сиропом для дополнительной сладости.
  • Повторите слои.
  • Завершите композицию ягодами и каплей меда.

Рецепт блинных шашлыков

Время: 20 минут
Порций: 3

Так просто и аппетитно / Фото The Worktop

Приготовление:

  • Приготовьте блинное тесто согласно инструкции на упаковке.
  • Пожарьте небольшие круглые блины на сковороде с антипригарным покрытием.
  • Дайте им остыть и нашинкуйте небольшими кусочками, желательно круглой формы.
  • Поочередно нанизывайте кусочки блинчиков и свежих фруктов на деревянные шпажки.
  • По желанию подайте с кленовым сиропом или фруктовым джемом.