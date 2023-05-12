Современное празднование Дня матери берет свое начало в Соединенных Штатах в начале XX века. Во многих странах, включая Украину и большинство стран Европы, День матери отмечается во второе воскресенье мая.

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Дата может отличаться в разных странах, но цель остается неизменной: выразить благодарность и любовь. 24 Канал подобрал интересные и простые завтраки, которым точно обрадуется мамочка.

Рецепт тостов с авокадо и яйцами

Время: 15 минут

Порций: 3

Все для мамы / Фото unsplash

Ингредиенты :

– 3 ломтика целозернового хлеба;

– 1 спелое авокадо;

– 3 яйца;

– соль и перец по вкусу;

– дополнительная начинка: помидоры черри, сыр фета или микрозелень.

Приготовление:

Ломтики хлеба подсушите в тостере или сухой сковороде до золотистой корочки.

Поджарьте яйца.

Разомните спелые авокадо и равномерно выложите их на поджаренный хлеб.

Посыпьте солью и перцем.

Аккуратно положите яйцо на каждый тост из авокадо.

Добавьте дополнительные начинки для вкуса и презентации.

Подавайте горячими.

Рецепт фруктового парфе

Время: 10 минут

Порций: 3

Прекрасная подача / Фото unsplash

Ингредиенты :

– 400 миллилитров греческого йогурта;

– свежие ягоды (клубника, черника, малина) по вкусу;

– 200 грамм гранолы;

– мед или кленовый сироп (по вкусу).

Приготовление:

В стакан миску или пиала выложите греческий йогурт.

Смешайте гранолу и ягоды и добавьте в йогурт.

Сверху полейте медом или кленовым сиропом для дополнительной сладости.

Повторите слои.

Завершите композицию ягодами и каплей меда.

Рецепт блинных шашлыков

Время: 20 минут

Порций: 3

Так просто и аппетитно / Фото The Worktop

Ингредиенты :

– 1 упаковка смеси для блинов;

– 200 грамм свежих фруктов (например, клубника, бананы, кусочки ананаса);

– деревянные шпажки;

– кленовый сироп или фруктовый джем по вкусу.

Приготовление: