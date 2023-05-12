Сучасне святкування Дня матері бере свій початок у Сполучених Штатах на початку XX століття. У багатьох країнах, включаючи Україну та більшість країн Європи, День матері відзначають у другу неділю травня.
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Дата може відрізнятися в інших країнах, але мета залишається незмінною: висловити вдячність і любов. 24 Канал підібрав цікаві та прості сніданки, яким точно зрадіє матуся.
Рецепт тостів з авокадо та яйцями
Час: 15 хвилин
Порцій: 3
Все для мами / Фото unsplash
Приготування:
- Скибочки хліба підсушіть у тостері або сухій пательні до золотистої скоринки.
- Підсмажте яйця.
- Розімніть стиглі авокадо і рівномірно викладіть їх на підсмажений хліб.
- Посипте сіллю і перцем.
- Акуратно покладіть яйце на кожен тост з авокадо.
- Додайте додаткові начинки для додаткового смаку та презентації.
- Подавайте гарячими.
Рецепт фруктового парфе
Час: 10 хвилин
Порцій: 3
Чудова подача / Фото unsplash
Приготування:
- У склянку миску або піалу викладіть грецький йогурт.
- Змішайте гранолу та ягоди та додайте до йогурту.
- Зверху полийте медом або кленовим сиропом для додаткової солодкості.
- Повторіть шари.
- Завершіть композицію ягодами та краплею меду.
Рецепт млинцевих шашликів
Час: 20 хвилин
Порцій: 3
Так просто та апетитно / Фото The Worktop
Приготування:
- Приготуйте млинцеве тісто згідно з інструкцією на упаковці.
- Посмажте невеликі круглі млинці на сковороді з антипригарним покриттям.
- Дайте їм охолонути і наріжте невеликими шматочками, бажано круглої форми.
- По черзі нанизуйте шматочки млинців і свіжих фруктів на дерев’яні шпажки.
- За бажанням подайте з кленовим сиропом або фруктовим джемом.