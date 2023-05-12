Сучасне святкування Дня матері бере свій початок у Сполучених Штатах на початку XX століття. У багатьох країнах, включаючи Україну та більшість країн Європи, День матері відзначають у другу неділю травня.

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Дата може відрізнятися в інших країнах, але мета залишається незмінною: висловити вдячність і любов. 24 Канал підібрав цікаві та прості сніданки, яким точно зрадіє матуся.

Рецепт тостів з авокадо та яйцями

Час: 15 хвилин
Порцій: 3

Все для мами / Фото unsplash

Приготування:

  • Скибочки хліба підсушіть у тостері або сухій пательні до золотистої скоринки.
  • Підсмажте яйця.
  • Розімніть стиглі авокадо і рівномірно викладіть їх на підсмажений хліб.
  • Посипте сіллю і перцем.
  • Акуратно покладіть яйце на кожен тост з авокадо.
  • Додайте додаткові начинки для додаткового смаку та презентації.
  • Подавайте гарячими.

Рецепт фруктового парфе

Час: 10 хвилин
Порцій: 3

Чудова подача / Фото unsplash

Приготування:

  • У склянку миску або піалу викладіть грецький йогурт.
  • Змішайте гранолу та ягоди та додайте до йогурту.
  • Зверху полийте медом або кленовим сиропом для додаткової солодкості.
  • Повторіть шари.
  • Завершіть композицію ягодами та краплею меду.

Рецепт млинцевих шашликів

Час: 20 хвилин
Порцій: 3

Так просто та апетитно / Фото The Worktop

Приготування:

  • Приготуйте млинцеве тісто згідно з інструкцією на упаковці.
  • Посмажте невеликі круглі млинці на сковороді з антипригарним покриттям.
  • Дайте їм охолонути і наріжте невеликими шматочками, бажано круглої форми.
  • По черзі нанизуйте шматочки млинців і свіжих фруктів на дерев’яні шпажки.
  • За бажанням подайте з кленовим сиропом або фруктовим джемом.