Болеем вкусно: топ закусок на Евро-2024 вместо чипсов
14 июня 2024, 18:54Читати новину українською
14 июня стартует Евро-2024. Подготовьтесь к первому матчу, приготовив фантастические закуски.
Если вам надоели обычные чипсы и сухарики, воспользуйтесь этой подборкой рецептов, информирует Вкусно 24. Такие закуски понравятся всем.
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Свиные ушки в азиатском маринаде
- Время: 1 час 20 минут
- Порций: 4
– 300 граммов копченых свиных ушек;
– 4 зубчика чеснока;
– 2 столовые ложки соевого соуса;
– 0,5 лимона;
– 10 граммов свежего корня имбиря;
– 2 столовые ложки кунжутного масла;
– зелень, перец, белый кунжут по вкусу.
Приготовление:
- Отварите ушки в подсоленной воде, пока они не начнут легко протыкаться неострым ножом. На это уйдет примерно час.
- Тем временем приготовьте заправку: чеснок и имбирь натрите на мелкую терку, добавьте соевый соус, сок и цедру половинки лимона, рубленую зелень и кунжутное масло. Все перемешайте.
- Сваренные уши порежьте тонкими полосками, перемешайте с заправкой. Прижмите небольшой миской и поставьте в холодильник минимум на 30 минут, а лучше – на ночь. Перед подачей посыпьте кунжутными семечками.
Сырные палочки
- Время: 35 минут
- Порций: 4
Приготовьте эти сырные палочки / Фото Depositphotos
– 800 граммов гауды;
– 4 яйца;
– 4 столовые ложки молока 2,5%;
– 200 граммов муки;
– 150 граммов кукурузных хлопьев;
– 600 миллилитров растительного масла.
Приготовление:
- Яйца и молоко смешайте до однородности. В разные тарелки насыпьте муку и кукурузные хлопья.
- Сыр нарежьте кусочками шириной 1 – 1,5 сантиметра. Каждый погружайте сначала в муку, затем – в жидкость из яиц и молока, а дальше – в кукурузные хлопья.
- Погружайте сырные палочки по 2 штуки на раз в предварительно разогретую глубокую сковороду или фритюр с маслом. Жарьте до золотистого цвета со всех сторон.
- Вынимайте палочки на бумажные полотенца, чтобы забрать лишнее масло.
Хрустящие сухарики
- Время: 35 минут
- Порций: 10
– 400 граммов черствого хлеба;
– 80 граммов тертого пармезана;
– 150 миллилитров оливкового масла;
– соль, перец по вкусу;
– 20 граммов свежего тимьяна.
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 180 градусов.
- Смешайте с маслом кусочки черствого хлеба в большой миске. Добавьте половину чайной ложки соли и несколько щепоток перца. Осторожно перемешайте, пока хлеб не будет равномерно покрыт маслом.
- Добавьте пармезан и тимьян. Перемешайте, после чего разложите хлеб ровным слоем на противень.
- Выпекайте, переворачивая, пока хлеб не станет темно-золотистым и хрустящим. На это уйдет около 20 минут. Затем дайте сухарикам остыть. Храните при комнатной температуре в герметичном контейнере до 2 дней.
Приятного аппетита!