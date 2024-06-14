Болеем вкусно: топ закусок на Евро-2024 вместо чипсов

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Если вам надоели обычные чипсы и сухарики, воспользуйтесь этой подборкой рецептов, информирует Вкусно 24. Такие закуски понравятся всем.

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Свиные ушки в азиатском маринаде

Время : 1 час 20 минут

: 1 час 20 минут Порций: 4

– 300 граммов копченых свиных ушек;– 4 зубчика чеснока;– 2 столовые ложки соевого соуса;– 0,5 лимона;– 10 граммов свежего корня имбиря;– 2 столовые ложки кунжутного масла;– зелень, перец, белый кунжут по вкусу.

Приготовление:

Отварите ушки в подсоленной воде, пока они не начнут легко протыкаться неострым ножом. На это уйдет примерно час. Тем временем приготовьте заправку: чеснок и имбирь натрите на мелкую терку, добавьте соевый соус, сок и цедру половинки лимона, рубленую зелень и кунжутное масло. Все перемешайте. Сваренные уши порежьте тонкими полосками, перемешайте с заправкой. Прижмите небольшой миской и поставьте в холодильник минимум на 30 минут, а лучше – на ночь. Перед подачей посыпьте кунжутными семечками.

Сырные палочки

Время : 35 минут

: 35 минут Порций: 4



Приготовьте эти сырные палочки / Фото Depositphotos

– 800 граммов гауды;– 4 яйца;– 4 столовые ложки молока 2,5%;– 200 граммов муки;– 150 граммов кукурузных хлопьев;– 600 миллилитров растительного масла.

Приготовление:

Яйца и молоко смешайте до однородности. В разные тарелки насыпьте муку и кукурузные хлопья. Сыр нарежьте кусочками шириной 1 – 1,5 сантиметра. Каждый погружайте сначала в муку, затем – в жидкость из яиц и молока, а дальше – в кукурузные хлопья. Погружайте сырные палочки по 2 штуки на раз в предварительно разогретую глубокую сковороду или фритюр с маслом. Жарьте до золотистого цвета со всех сторон. Вынимайте палочки на бумажные полотенца, чтобы забрать лишнее масло.

Хрустящие сухарики

Время : 35 минут

: 35 минут Порций: 10

– 400 граммов черствого хлеба;– 80 граммов тертого пармезана;– 150 миллилитров оливкового масла;– соль, перец по вкусу;– 20 граммов свежего тимьяна.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 180 градусов. Смешайте с маслом кусочки черствого хлеба в большой миске. Добавьте половину чайной ложки соли и несколько щепоток перца. Осторожно перемешайте, пока хлеб не будет равномерно покрыт маслом. Добавьте пармезан и тимьян. Перемешайте, после чего разложите хлеб ровным слоем на противень. Выпекайте, переворачивая, пока хлеб не станет темно-золотистым и хрустящим. На это уйдет около 20 минут. Затем дайте сухарикам остыть. Храните при комнатной температуре в герметичном контейнере до 2 дней.

Приятного аппетита!