Такой картофель готовится очень просто. Попробуйте – вам понравится.

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Молодой картофель с мясом

Время : 1 час 40 минут

: 1 час 40 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 500 граммов молодого картофеля;

– 300 граммов говядины;

– 0,5 пучка укропа или петрушки;

– 1 – 2 луковицы;

– 50 граммов масла;

– соль, перец, кориандр по вкусу.

Приготовление:

Молодой картофель помойте и почистьте. Залейте водой, чтобы он не потемнел. Лук почистьте и нарежьте соломкой или полукольцами. Зелень помойте, обсушите и измельчите. Говядину помойте, уберите пленки и нарежьте произвольными кусками. Разогрейте сковороду с маслом и обжарьте мясо со всех сторон на сильном огне до румяной корочки. Посолите, поперчите и добавьте кориандр. Добавьте лук и уменьшите огонь. Залейте мясо с луком водой, чтобы она полностью их покрыла. Накройте крышкой и тушите на маленьком огне до мягкости мяса около часа, периодически перемешивая. Если мясо еще не готово, тушите еще. Затем добавьте молодой картофель. Готовьте все вместе еще около 15 – 20 минут до готовности картофеля. Перед подачей украсьте измельченной зеленью.

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