Такой картофель готовится очень просто. Попробуйте – вам понравится.
Стоит попробовать Домашние будут просить готовить это еще и еще: как вкусно запечь молодой картофель с курицей
Молодой картофель с мясом
- Время: 1 час 40 минут
- Порций: 2
Приготовление:
- Молодой картофель помойте и почистьте. Залейте водой, чтобы он не потемнел.
- Лук почистьте и нарежьте соломкой или полукольцами. Зелень помойте, обсушите и измельчите.
- Говядину помойте, уберите пленки и нарежьте произвольными кусками.
- Разогрейте сковороду с маслом и обжарьте мясо со всех сторон на сильном огне до румяной корочки. Посолите, поперчите и добавьте кориандр.
- Добавьте лук и уменьшите огонь. Залейте мясо с луком водой, чтобы она полностью их покрыла. Накройте крышкой и тушите на маленьком огне до мягкости мяса около часа, периодически перемешивая.
- Если мясо еще не готово, тушите еще. Затем добавьте молодой картофель. Готовьте все вместе еще около 15 – 20 минут до готовности картофеля.
- Перед подачей украсьте измельченной зеленью.