Такой картофель готовится очень просто. Попробуйте – вам понравится.

Стоит попробовать Домашние будут просить готовить это еще и еще: как вкусно запечь молодой картофель с курицей

Молодой картофель с мясом

  • Время: 1 час 40 минут
  • Порций: 2

Приготовление:

  1. Молодой картофель помойте и почистьте. Залейте водой, чтобы он не потемнел.
  2. Лук почистьте и нарежьте соломкой или полукольцами. Зелень помойте, обсушите и измельчите.
  3. Говядину помойте, уберите пленки и нарежьте произвольными кусками.
  4. Разогрейте сковороду с маслом и обжарьте мясо со всех сторон на сильном огне до румяной корочки. Посолите, поперчите и добавьте кориандр.
  5. Добавьте лук и уменьшите огонь. Залейте мясо с луком водой, чтобы она полностью их покрыла. Накройте крышкой и тушите на маленьком огне до мягкости мяса около часа, периодически перемешивая.
  6. Если мясо еще не готово, тушите еще. Затем добавьте молодой картофель. Готовьте все вместе еще около 15 – 20 минут до готовности картофеля.
  7. Перед подачей украсьте измельченной зеленью.