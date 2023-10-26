Не сушеные и не маринованные: альтернативный способ хранения грибов на зиму – вы удивитесь

Хранение грибов на зиму – отличная возможность потреблять этот вкус и тогда, когда за окном мороз и ненастье. Особенно они будут уместны, если вы готовите суп, соус или вареники.

Грибы хорошо сочетаются со многими блюдами, и сейчас наступил именно пик сезона их уборки. Поэтому так важно выбрать надежный способ хранения, чтобы ваши усилия не пропали понапрасну. Их не обязательно сушить или мариновать, ведь есть еще лучший метод.

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Как можно хранить грибы

Когда на полках вашего амбара есть уже сушеные и маринованные грибы, следует обдумать еще альтернативные варианты хранения. Одним из таких является замораживание. Однако здесь недостаток – иногда такие продукты занимают так много места в морозилке.

Новейшая идея

Может ли быть что-то идеальнее натурального полуфабриката, который не займет много места в морозилке и значительно ускорит приготовление грибных блюд? Он всегда будет у вас под рукой. Все, что вам нужно сделать, это промыть грибы в воде, добавить в кастрюлю и довести до кипения.

Когда грибы остынут, разложите их в пакеты или контейнеры. В результате у вас получатся невероятно аппетитные грибы в собственном соусе. Позже их можно сразу добавлять в такие блюда как супы, рагу или сделать из них соус.

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