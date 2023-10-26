Гриби добре поєднуються з багатьма стравами, і зараз настав саме пік сезону їх збирання. Тому так важливо обрати надійний спосіб зберігання, щоб ваші зусилля не пропали даремно. Їх не обов’язково сушити чи маринувати, адже є ще кращий метод.

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Як можна зберігати гриби

Коли на полицях вашої комори є вже сушені та мариновані гриби, слід обдумати ще альтернативні варіанти зберігання. Одним із таких є заморожування. Проте тут є недолік – інколи такі продукти займають так багато місця у морозилці.

Новітня ідея

Чи може бути щось ідеальніше ніж натуральний напівфабрикат, який не займе багато місця в морозилці та значно прискорить приготування грибних страв? Він завжди буде у вас під рукою. Все, що вам потрібно зробити, це промити гриби у воді, додати їх у каструлю та довести до кипіння.

Коли гриби охолонуть, розкладіть їх у пакети чи контейнери. У результаті у вас вийдуть неймовірно апетитні гриби у власному соусі. Пізніше їх можна відразу додавати до таких страв як супи, рагу чи зробити з них соус.

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