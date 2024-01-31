К вареникам или другим блюдам: как приготовить закарпатский грибной соус
31 января 2024, 23:57Читати новину українською
Источник:Аутентичные вкусы Украины
Лесное мясо – так называют грибы в Украине. С ними варят супы, начиняют ими вареники и голубцы, жарят их с луком и тушат в сливках. А еще из грибов готовят вкуснейшие соусы.
Сегодня мы приготовим ароматную грибную поливку – так, как это делают на Закарпатье. Тамошние жители разбираются в грибах, как никто другой, и научились их заготавливать разными способами, чтобы лакомиться ими круглый год.
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Грибная поливка по-закарпатски
- Время: 2 часа
- Порций: 2
– 100 грамм белых сушеных грибов;
– 4 – 5 луковиц;
– 2 столовые ложки муки;
– лавровый лист, душистый перец горошком, черный перец, соль на ваш вкус.
Приготовление:
- Грибы необходимо промыть под проточной водой, после этого замочить на 2 – 3 часа или лучше на ночь.
- Замоченные грибы следует проварить в немного подсоленной воде 1 час.
- Очищенный лук нарежьте мелкими кубиками.
- Положите лук на сковородку и тушите до состояния полупрозрачности.
- Отваренные грибы соедините на сковороде с луком.
- Влейте туда немного воды, в которой варились грибы и добавьте специи.
- Варите смесь 20 минут.
- На сухую разогретую сковороду насыпьте муку. Постоянно помешивая, жарьте муку, пока она не станет желтовато-кремового цвета.
- Добавьте несколько ложек бульона и тщательно размешайте смесь, чтобы разбить комочки.
- Соедините муку и грибы и тщательно все смешайте.
- Проварите поливку 20 минут – она должна получить консистенцию густого соуса. При необходимости добавьте воду или муку, чтобы получить желаемую густоту.