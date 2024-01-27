В современном быстром темпе жизни так хочется меньше тратить время на лишние процессы на кухне. Есть несколько интересных методов, благодаря которым вы сможете почистить шампиньоны без лишних усилий.

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Нужно ли чистить грибы

Кто-то чистит грибы каждый раз, кто-то только моет. Есть ли какое-нибудь общее правило? Многое зависит от состояния грибов. Если они свежие, белые и твердые, кожуру снимать не нужно. Просто промойте грибы и очистите от остатков земли. Если грибы потемнели, то следует снять кожицу.

Незаменимый ингредиент к большому количеству блюд / Фото unsplash

Как почистить грибы

Большинство из нас промывают грибы под струей воды, но многие повара утверждают, что вода снижает вкус грибов. Их советуют вытирать бумажным полотенцем, а менее доступные или более грязные места протереть сухой щеткой.

Однако ничто так хорошо не удалит грязь, как теплая вода и мягкая щетка. Незначительная потеря аромата не изменяет того факта, что самое главное– безопасность.

Сначала промойте каждый гриб, затем очень осторожно потрите его мягкой щеткой. Удалите все остатки земли и песка, а затем снова промойте все грибы в дуршлаге. Если вы замораживаете грибы, вымойте и обсушите их перед тем, как положить в морозилку.

Как правильно мыть грибы

Если вы хотите тщательно удалить все загрязнения, но при этом не испортить структуру грибов, обязательно попробуйте промыть грибы в муке. Как это работает? Просто посыпьте грибы тонким слоем муки, а затем залейте все водой.

Теперь их нужно просто промыть в сите и все. Рассыпчатая мука прилипнет к любой влажной грязи, а затем превратится в слизь, что облегчит стекание грязи с поверхности грибов.

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