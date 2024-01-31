Сьогодні ми приготуємо духмяну грибну поливку – так, як це роблять на Закарпатті. Тамтешні жителі знаються на грибах, як ніхто інший, і навчилися їх заготовляти різними способами, щоб ласувати ними цілий рік.

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Грибна поливка по-закарпатськи

Час : 2 години

: 2 години Порцій: 2

Інгредієнти:

– 100 грамів білих сушених грибів;

– 4 – 5 цибулин;

– 2 столові ложки борошна;

– лавровий лист, духмяний перець горошком, чорний перець, сіль на ваш смак.

Приготування:

Гриби необхідно промити під проточною водою, після цього замочити на 2 – 3 години або краще на ніч. Замочені гриби слід проварити в трішки підсоленій воді 1 годину. Очищену цибулю наріжте дрібними кубиками. Покладіть цибулю на сковорідку та тушкуйте до стану напівпрозорості. Відварені гриби з'єднайте на пательні з цибулею. Влийте туди трішки води, у якій варилися гриби та додайте спеції. Варіть суміш 20 хвилин. На суху розігріту пательню насипте борошно. Постійно помішуючи, смажте борошно, доки воно не стане жовтаво-кремового кольору. Додайте кілька ложок бульйону й ретельно розмішайте суміш, щоб розбити грудочки. З’єднайте борошно та гриби та ретельно все змішайте. Проваріть поливку 20 хвилин – вона має дістати консистенцію густого соусу. За потреби додайте воду або борошно, щоб отримати бажану густину.

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