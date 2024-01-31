Сьогодні ми приготуємо духмяну грибну поливку – так, як це роблять на Закарпатті. Тамтешні жителі знаються на грибах, як ніхто інший, і навчилися їх заготовляти різними способами, щоб ласувати ними цілий рік.
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Грибна поливка по-закарпатськи
- Час: 2 години
- Порцій: 2
Приготування:
- Гриби необхідно промити під проточною водою, після цього замочити на 2 – 3 години або краще на ніч.
- Замочені гриби слід проварити в трішки підсоленій воді 1 годину.
- Очищену цибулю наріжте дрібними кубиками.
- Покладіть цибулю на сковорідку та тушкуйте до стану напівпрозорості.
- Відварені гриби з'єднайте на пательні з цибулею.
- Влийте туди трішки води, у якій варилися гриби та додайте спеції.
- Варіть суміш 20 хвилин.
- На суху розігріту пательню насипте борошно. Постійно помішуючи, смажте борошно, доки воно не стане жовтаво-кремового кольору.
- Додайте кілька ложок бульйону й ретельно розмішайте суміш, щоб розбити грудочки.
- З’єднайте борошно та гриби та ретельно все змішайте.
- Проваріть поливку 20 хвилин – вона має дістати консистенцію густого соусу. За потреби додайте воду або борошно, щоб отримати бажану густину.