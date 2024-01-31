Сьогодні ми приготуємо духмяну грибну поливку – так, як це роблять на Закарпатті. Тамтешні жителі знаються на грибах, як ніхто інший, і навчилися їх заготовляти різними способами, щоб ласувати ними цілий рік.

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Грибна поливка по-закарпатськи

  • Час: 2 години
  • Порцій: 2

Приготування:

  1. Гриби необхідно промити під проточною водою, після цього замочити на 2 – 3 години або краще на ніч.
  2. Замочені гриби слід проварити в трішки підсоленій воді 1 годину.
  3. Очищену цибулю наріжте дрібними кубиками.
  4. Покладіть цибулю на сковорідку та тушкуйте до стану напівпрозорості.
  5. Відварені гриби з'єднайте на пательні з цибулею.
  6. Влийте туди трішки води, у якій варилися гриби та додайте спеції.
  7. Варіть суміш 20 хвилин.
  8. На суху розігріту пательню насипте борошно. Постійно помішуючи, смажте борошно, доки воно не стане жовтаво-кремового кольору.
  9. Додайте кілька ложок бульйону й ретельно розмішайте суміш, щоб розбити грудочки.
  10. З’єднайте борошно та гриби та ретельно все змішайте.
  11. Проваріть поливку 20 хвилин – вона має дістати консистенцію густого соусу. За потреби додайте воду або борошно, щоб отримати бажану густину.