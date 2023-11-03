Грибной паштет – это не только отличный способ сохранить вкус осени на зиму, но и изысканное домашнее блюдо, которое очаровывает вкусовые рецепторы и радует душу. Он отлично сочетается с тостами или может стать начинкой для пирожков.

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Рецепт грибного паштета

  • Время: 1 час
  • Порций: 4

Приготовление:

  • Тщательно промойте грибы.
  • Отварите грибы и пропустите через комбайн.
  • Морковь следует натереть на свекольной терке, лук порезать толстыми кубиками, тушить на масле около 10 минут.
  • В другой сковороде тушить молотые грибы примерно 10 минут.
  • Добавить морковь, лук, томатную пасту к грибам.
  • Приправьте солью и перцем по вкусу. Разложите по стерилизованным банкам.
  • Поставьте банки с паштетом стерилизоваться в кастрюлю с водой на 30 минут.