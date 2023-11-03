Грибной паштет – это не только отличный способ сохранить вкус осени на зиму, но и изысканное домашнее блюдо, которое очаровывает вкусовые рецепторы и радует душу. Он отлично сочетается с тостами или может стать начинкой для пирожков.
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Рецепт грибного паштета
- Время: 1 час
- Порций: 4
Приготовление:
- Тщательно промойте грибы.
- Отварите грибы и пропустите через комбайн.
- Морковь следует натереть на свекольной терке, лук порезать толстыми кубиками, тушить на масле около 10 минут.
- В другой сковороде тушить молотые грибы примерно 10 минут.
- Добавить морковь, лук, томатную пасту к грибам.
- Приправьте солью и перцем по вкусу. Разложите по стерилизованным банкам.
- Поставьте банки с паштетом стерилизоваться в кастрюлю с водой на 30 минут.