Грибной паштет – это не только отличный способ сохранить вкус осени на зиму, но и изысканное домашнее блюдо, которое очаровывает вкусовые рецепторы и радует душу. Он отлично сочетается с тостами или может стать начинкой для пирожков.

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Рецепт грибного паштета

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Ингредиенты :

– 1,5 килограмма лесных грибов;

– пол килограмма моркови;

– пол килограмма лука;

– соль, перец по вкусу;

– масло для тушения.

Приготовление:

Тщательно промойте грибы.

Отварите грибы и пропустите через комбайн.

Морковь следует натереть на свекольной терке, лук порезать толстыми кубиками, тушить на масле около 10 минут.

В другой сковороде тушить молотые грибы примерно 10 минут.

Добавить морковь, лук, томатную пасту к грибам.

Приправьте солью и перцем по вкусу. Разложите по стерилизованным банкам.

Поставьте банки с паштетом стерилизоваться в кастрюлю с водой на 30 минут.