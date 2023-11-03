Грибний паштет – це не лише чудовий спосіб зберегти смак осені на зиму, а й вишукана домашня страва, яка чарує смакові рецептори та тішить душу. Він прекрасно поєднується з тостами чи може стати начинкою для пиріжків.

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Рецепт грибного паштету

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1,5 кілограма лісових грибів;

– пів кілограма моркви;

– пів кілограма цибулі;

– сіль, перець до смаку;

– олія для тушкування.

Приготування:

Ретельно промийте та переберіть гриби.

Відваріть гриби і пропустіть їх через комбайн.

Моркву слід натерти на буряковій тертці, цибулю нарізати товстими кубиками, тушкувати на олії близько 10 хвилин.

В іншій сковороді тушкувати мелені гриби приблизно 10 хвилин Додати моркву, цибулю, томатну пасту до грибів.

Приправте сіллю і перцем до смаку.

Розкладіть по стерилізованих банках.

Поставте банки з паштетом стерилізуватися у каструлю з водою на 30 хвилин.

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