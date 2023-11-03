Грибний паштет – це не лише чудовий спосіб зберегти смак осені на зиму, а й вишукана домашня страва, яка чарує смакові рецептори та тішить душу. Він прекрасно поєднується з тостами чи може стати начинкою для пиріжків.

Цікаво Один інгредієнт – безліч рецептів: як приготувати ароматні осінні супи з фрикадельками

Рецепт грибного паштету

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4

Приготування:

  • Ретельно промийте та переберіть гриби.
  • Відваріть гриби і пропустіть їх через комбайн.
  • Моркву слід натерти на буряковій тертці, цибулю нарізати товстими кубиками, тушкувати на олії близько 10 хвилин.
  • В іншій сковороді тушкувати мелені гриби приблизно 10 хвилин Додати моркву, цибулю, томатну пасту до грибів.
  • Приправте сіллю і перцем до смаку.
  • Розкладіть по стерилізованих банках.
  • Поставте банки з паштетом стерилізуватися у каструлю з водою на 30 хвилин.