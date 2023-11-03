Грибний паштет – це не лише чудовий спосіб зберегти смак осені на зиму, а й вишукана домашня страва, яка чарує смакові рецептори та тішить душу. Він прекрасно поєднується з тостами чи може стати начинкою для пиріжків.
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Рецепт грибного паштету
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Приготування:
- Ретельно промийте та переберіть гриби.
- Відваріть гриби і пропустіть їх через комбайн.
- Моркву слід натерти на буряковій тертці, цибулю нарізати товстими кубиками, тушкувати на олії близько 10 хвилин.
- В іншій сковороді тушкувати мелені гриби приблизно 10 хвилин Додати моркву, цибулю, томатну пасту до грибів.
- Приправте сіллю і перцем до смаку.
- Розкладіть по стерилізованих банках.
- Поставте банки з паштетом стерилізуватися у каструлю з водою на 30 хвилин.