Бутерброды с такой намазкой готовила еще ваша бабушка: рецепт грибного паштета на зиму
3 ноября 2023, 14:32Читати новину українською
Источник:przyslij przepis
Осень – это время, когда природа дарит свою щедрость в виде сочных грибов. Их изысканные вкусы и ароматы вплетаются в блюда, которые дарят тепло и удовольствие холодной зимой.
Грибной паштет – это не только отличный способ сохранить вкус осени на зиму, но и изысканное домашнее блюдо, которое очаровывает вкусовые рецепторы и радует душу. Он отлично сочетается с тостами или может стать начинкой для пирожков.
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Рецепт грибного паштета
- Время: 1 час
- Порций: 4
– 1,5 килограмма лесных грибов;
– пол килограмма моркови;
– пол килограмма лука;
– соль, перец по вкусу;
– масло для тушения.
Приготовление:
- Тщательно промойте грибы.
- Отварите грибы и пропустите через комбайн.
- Морковь следует натереть на свекольной терке, лук порезать толстыми кубиками, тушить на масле около 10 минут.
- В другой сковороде тушить молотые грибы примерно 10 минут.
- Добавить морковь, лук, томатную пасту к грибам.
- Приправьте солью и перцем по вкусу. Разложите по стерилизованным банкам.
- Поставьте банки с паштетом стерилизоваться в кастрюлю с водой на 30 минут.