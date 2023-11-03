Бутерброды с такой намазкой готовила еще ваша бабушка: рецепт грибного паштета на зиму

3 ноября 2023, 14:32
Читати новину українською

Источник:

przyslij przepis

Осень – это время, когда природа дарит свою щедрость в виде сочных грибов. Их изысканные вкусы и ароматы вплетаются в блюда, которые дарят тепло и удовольствие холодной зимой.

Грибной паштет – это не только отличный способ сохранить вкус осени на зиму, но и изысканное домашнее блюдо, которое очаровывает вкусовые рецепторы и радует душу. Он отлично сочетается с тостами или может стать начинкой для пирожков.

Интересно Один ингредиент – множество рецептов: как приготовить ароматные осенние супы с фрикадельками

Рецепт грибного паштета

  • Время: 1 час
  • Порций: 4
Ингредиенты:
1,5 килограмма лесных грибов;
– пол килограмма моркови;
– пол килограмма лука;
– соль, перец по вкусу;
– масло для тушения.

Приготовление:

  • Тщательно промойте грибы.
  • Отварите грибы и пропустите через комбайн.
  • Морковь следует натереть на свекольной терке, лук порезать толстыми кубиками, тушить на масле около 10 минут.
  • В другой сковороде тушить молотые грибы примерно 10 минут.
  • Добавить морковь, лук, томатную пасту к грибам.
  • Приправьте солью и перцем по вкусу. Разложите по стерилизованным банкам.
  • Поставьте банки с паштетом стерилизоваться в кастрюлю с водой на 30 минут.
Как сохранить грибы на зиму: увлекательный способ.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська