Сладкая консервация: рецепт груш в сиропе

Груши – прекрасный вариант для зимней консервации. Они прекрасно нравятся мясу и десертам, а их сиропу можно найти множество применений.

Наступает пора груш, следовательно, стоит уделить внимание не только свежим фруктам, но и приготовить их на зиму. Не планируйте на это целые выходные – этот рецепт может стать отличным вариантом для проведения тихих летних вечеров.

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Не упустите шанс приготовить чудесные груши – об этом еще не пожалела ни одна хозяйка.

Рецепт груши в легком сиропе

Время: 2,5 часа

Порций: 4

Невероятно вкусно / Фото kukbuk

Ингредиенты:

5 – 6 груш;

2 столовые ложки лимонного сока;

900 миллилитров воды;

400 г сахара;

кусок свежего имбиря 2 сантиметра;

2 звезды аниса.

Приготовление:

Груши тщательно промойте и очистите от кожуры. Вырежьте семена. Нарежьте фрукты на кусочки и смажьте их лимонным соком. В кастрюле с толстым дном сварите сироп из воды, сахара, очищенного и нарезанного имбиря. В ошпаренные банки положите звездочку аниса. Затем положите в них груши, затем полейте их горячим сиропом так, чтобы осталось 1,5 сантиметра свободного пространства сверху. Быстро закрывайте банки. Нагрейте воду в кастрюле, на ее дно выстелите кухонную марлю. Поместите туда банки и доведите до кипения. Когда закипит, убавьте огонь и варите груши 15 минут. Осторожно извлеките банки и поставьте их вверх дном на ткань. Накройте другой тканью и оставьте до полного охлаждения.

Храните банки в прохладном и затененном месте.