Сладкая консервация: рецепт груш в сиропе
15 августа 2022 , 22:30Читати новину українською
Источник:kukbuk
Груши – прекрасный вариант для зимней консервации. Они прекрасно нравятся мясу и десертам, а их сиропу можно найти множество применений.
Наступает пора груш, следовательно, стоит уделить внимание не только свежим фруктам, но и приготовить их на зиму. Не планируйте на это целые выходные – этот рецепт может стать отличным вариантом для проведения тихих летних вечеров.
Читайте также Ужин за 20 минут: рецепт куриного шницеля с картофельным пюре
Не упустите шанс приготовить чудесные груши – об этом еще не пожалела ни одна хозяйка.
Рецепт груши в легком сиропе
Время: 2,5 часа
Порций: 4
Ингредиенты:
- 5 – 6 груш;
- 2 столовые ложки лимонного сока;
- 900 миллилитров воды;
- 400 г сахара;
- кусок свежего имбиря 2 сантиметра;
- 2 звезды аниса.
Приготовление:
- Груши тщательно промойте и очистите от кожуры. Вырежьте семена.
- Нарежьте фрукты на кусочки и смажьте их лимонным соком.
- В кастрюле с толстым дном сварите сироп из воды, сахара, очищенного и нарезанного имбиря.
- В ошпаренные банки положите звездочку аниса. Затем положите в них груши, затем полейте их горячим сиропом так, чтобы осталось 1,5 сантиметра свободного пространства сверху.
- Быстро закрывайте банки.
- Нагрейте воду в кастрюле, на ее дно выстелите кухонную марлю.
- Поместите туда банки и доведите до кипения.
- Когда закипит, убавьте огонь и варите груши 15 минут. Осторожно извлеките банки и поставьте их вверх дном на ткань. Накройте другой тканью и оставьте до полного охлаждения.
Храните банки в прохладном и затененном месте.