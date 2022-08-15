Настає пора груш, а отже, варто приділити увагу не лише свіжим фруктам, а й заготувати їх на зиму. Не плануйте на це цілі вихідні – цей рецепт може стати чудовим варіантом для проведення тихих літніх вечорів.
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Не упустіть шанс заготувати чудові груші – про це ще не пошкодувала жодна господиня.
Рецепт груші в легкому сиропі
Час: 2,5 години
Порцій: 4
Неймовірно смачно / Фото kukbuk
Інгредієнти:
- 5 – 6 груш;
- 2 столові ложки лимонного соку;
- 900 мілілітрів води;
- 400 грамів цукру;
- шматок свіжого імбиру 2 сантиметри;
- 2 зірки анісу.
Приготування:
- Груші ретельно промийте та очистіть від шкірки. Виріжте насіння.
- Наріжте фрукти на шматочки і змастіть їх лимонним соком.
- У каструлі з товстим дном зваріть сироп з води, цукру, очищеного і нарізаного імбиру.
- У ошпарені банки покладіть зірочку анісу. Слідом покладіть в них груші, потім полийте їх гарячим сиропом так, щоб залишилося 1,5 сантиметра вільного простору зверху.
- Швидко закривайте банки.
- Нагрійте воду в каструлі, на її дно вистеліть кухонну марлю.
- Помістіть туди банки і доведіть до кипіння.
- Коли закипить, зменшіть вогонь і варіть груші 15 хвилин. Обережно вийміть банки і поставте їх догори дном на тканину. Накрийте іншою тканиною і залиште до повного охолодження.
Зберігайте банки в прохолодному та затіненому місці.