Настає пора груш, а отже, варто приділити увагу не лише свіжим фруктам, а й заготувати їх на зиму. Не плануйте на це цілі вихідні – цей рецепт може стати чудовим варіантом для проведення тихих літніх вечорів.

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Не упустіть шанс заготувати чудові груші – про це ще не пошкодувала жодна господиня.

Рецепт груші в легкому сиропі

Час: 2,5 години

Порцій: 4

Неймовірно смачно / Фото kukbuk

Інгредієнти:

5 – 6 груш;

2 столові ложки лимонного соку;

900 мілілітрів води;

400 грамів цукру;

шматок свіжого імбиру 2 сантиметри;

2 зірки анісу.

Приготування:

Груші ретельно промийте та очистіть від шкірки. Виріжте насіння. Наріжте фрукти на шматочки і змастіть їх лимонним соком. У каструлі з товстим дном зваріть сироп з води, цукру, очищеного і нарізаного імбиру. У ошпарені банки покладіть зірочку анісу. Слідом покладіть в них груші, потім полийте їх гарячим сиропом так, щоб залишилося 1,5 сантиметра вільного простору зверху. Швидко закривайте банки. Нагрійте воду в каструлі, на її дно вистеліть кухонну марлю. Помістіть туди банки і доведіть до кипіння. Коли закипить, зменшіть вогонь і варіть груші 15 хвилин. Обережно вийміть банки і поставте їх догори дном на тканину. Накрийте іншою тканиною і залиште до повного охолодження.

Зберігайте банки в прохолодному та затіненому місці.