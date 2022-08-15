Наступает пора груш, следовательно, стоит уделить внимание не только свежим фруктам, но и приготовить их на зиму. Не планируйте на это целые выходные – этот рецепт может стать отличным вариантом для проведения тихих летних вечеров.

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Не упустите шанс приготовить чудесные груши – об этом еще не пожалела ни одна хозяйка.

Рецепт груши в легком сиропе

Время: 2,5 часа
Порций: 4

Невероятно вкусно / Фото kukbuk

Ингредиенты:

  • 5 – 6 груш;
  • 2 столовые ложки лимонного сока;
  • 900 миллилитров воды;
  • 400 г сахара;
  • кусок свежего имбиря 2 сантиметра;
  • 2 звезды аниса.

Приготовление:

  1. Груши тщательно промойте и очистите от кожуры. Вырежьте семена.
  2. Нарежьте фрукты на кусочки и смажьте их лимонным соком.
  3. В кастрюле с толстым дном сварите сироп из воды, сахара, очищенного и нарезанного имбиря.
  4. В ошпаренные банки положите звездочку аниса. Затем положите в них груши, затем полейте их горячим сиропом так, чтобы осталось 1,5 сантиметра свободного пространства сверху.
  5. Быстро закрывайте банки.
  6. Нагрейте воду в кастрюле, на ее дно выстелите кухонную марлю.
  7. Поместите туда банки и доведите до кипения.
  8. Когда закипит, убавьте огонь и варите груши 15 минут. Осторожно извлеките банки и поставьте их вверх дном на ткань. Накройте другой тканью и оставьте до полного охлаждения.

Храните банки в прохладном и затененном месте.