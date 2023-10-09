Не только шарлотка и штрудель: что приготовить из яблок на десерт

Осенью яблоки становятся доступны по цене, поэтому мы предлагаем приготовить из них вкусные и яркие десерты к чаю или кофе.

Мы знаем как вы любите яблочные десерты, поэтому 24 канал подготовил три рецепта вкусной выпечки на любой вкус. Выбирайте тот, который нравится, или готовьте все три.

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Запеченные яблоки

Время: 35 минут

35 минут Порции: 4

– 4 яблока;– 2 столовые ложки меда;– грецкие орехи.

Приготовление:

Моем и удаляем из яблок серединки, не повреждая их целостность.



Запеченные яблоки / Фото

Поджариваем грецкие орехи на сухой сковороде несколько минут. Нарезаем их грубыми кусочками. Перемешиваем с медом и выкладываем в яблоки.

Запекаем яблоки в духовке при 180 градусах 30 минут.

Французский яблочный тарт-татен

Время: 2 часа

2 часа Порции: 4 – 6

– 150 граммов муки;– 130 граммов замороженного сливочного масла;– 40 граммов сахара;– 40 граммов желтков;– 2 грамма разрыхлителя;– 1 грамм соли.– 4 – 5 яблок;– 150 граммов сахара;– ваниль.

Приготовление:

Смешайте муку с разрыхлителем, посолите и натрите масло на грубой терке.

Перемешайте массу до крошки.

Смешайте желток с сахаром и добавьте в муку. Замесите тесто.

Раскатайте тесто кругом диаметром 22 сантиметра между двумя слоями пергамента. Отправьте тесто в холодильник на 20-30 минут охладиться.



Яблочный тарт-татен / Фото NYT Cooking

Растопите сахар до карамели. Перелейте его в пергамент.

Яблоки почистите от кожуры и удалите сердцевину. Разрежьте их на четыре части.

Охлажденную карамель измельчите блендером в крошку.

Разогрейте духовку до 180 градусов.

На дно круглой формы выложите пергамент для выпечки.

Высыпьте половину измельченной карамели.

Выложите на карамель яблоки, снова посыпьте крошкой и накройте тестом.

Выпекайте тарт 30 – 40 минут.

Готовый пирог переверните и подавайте к столу горячим.

Пирог "Слезы ангела"

Время: 60 минут

60 минут Порции: 6

– 80 граммов мягкого масла;– 80 граммов сахара, ваниль;– 3 желтка;– 80 граммов сметаны;– 150 граммов муки;– 8 граммов разрыхлителя;– 1 столовая ложка молока.– 4 – 5 яблок;– 1/3 чайной ложки корицы;– 30 граммов крахмала;– 1 столовая ложка лимонного сока.– 3 яичных белка;– 80 граммов сахара.

Приготовление:

Мягкое масло соединяем с сахаром, взбиваем миксером до белого цвета 3 минуты. Добавляем по одному желтку, каждый раз взбиваем по минуте. Далее добавляем сметану, взбиваем, просеиваем муку, разрыхлитель, добавляем молоко и замешиваем густое рыхлое тесто.

Выкладываем тесто в форму диаметром 21 сантиметр, застеленную пергаментом, делаем небольшие бортики ложкой.



Яблочный плацок Слезы ангела / Фото Апостроф

Яблоки чистим, мелко нарезаем, смешиваем с корицей и крахмалом, выкладываем сверху теста.

Запекаем 35 минут при 180 градусах в предварительно разогретой духовке.

️Для меренги взбиваем сахар с белками до стойких пиков, выкладываем сверху яблок и допекаем еще 15 минут.

Пирог охлаждаем и нарезаем.

Приятного аппетита!

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