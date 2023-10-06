Марокканские блины – это не только отличная альтернатива обычным, но и отличный вариант для тех, кто не употребляет молочные продукты. Ведь в тесто для этих блинчиков не входит молоко, они готовятся на воде.

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Выбирайте любимую начинку и наслаждайтесь вкусными и необычными для нашей кухни блинчиками.

Марокканские блины – рецепт

Время: 40 минут

40 минут Порции: 8 – 10 штук

Ингредиенты:

– 250 граммов манки;

– 40 граммов муки;

– 3 столовые ложки сахара;

– ¼ чайной ложки соли;

– 5 граммов сухих дрожжей;

– 10 грамм разрыхлителя для теста;

– 500 граммов теплой воды;

– начинка (арахисовая паста, шоколадная паста).

Приготовление:

Соединяем все сухие ингредиенты и хорошо перемешиваем. Далее вливаем теплую воду (около 40 градусов) и пробиваем блендером 2 минуты. Накрываем полотенцем и оставляем на 15 минут, чтобы появились пузыри.

Жарим блины на сухой сковороде, на маленьком огне только с одной стороны (2 – 3 минуты).

Сразу на еще теплые блины выкладываем начинку и слепляем вареники.

Начинка может быть любая: арахисовая паста с бананом, творог с изюмом, джем, шоколадная паста.

Приятного аппетита!

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