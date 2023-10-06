Марокканские блины – это не только отличная альтернатива обычным, но и отличный вариант для тех, кто не употребляет молочные продукты. Ведь в тесто для этих блинчиков не входит молоко, они готовятся на воде.
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Выбирайте любимую начинку и наслаждайтесь вкусными и необычными для нашей кухни блинчиками.
Марокканские блины – рецепт
- Время: 40 минут
- Порции: 8 – 10 штук
Приготовление:
- Соединяем все сухие ингредиенты и хорошо перемешиваем. Далее вливаем теплую воду (около 40 градусов) и пробиваем блендером 2 минуты. Накрываем полотенцем и оставляем на 15 минут, чтобы появились пузыри.
- Жарим блины на сухой сковороде, на маленьком огне только с одной стороны (2 – 3 минуты).
- Сразу на еще теплые блины выкладываем начинку и слепляем вареники.
- Начинка может быть любая: арахисовая паста с бананом, творог с изюмом, джем, шоколадная паста.
Приятного аппетита!