Марокканские блины – это не только отличная альтернатива обычным, но и отличный вариант для тех, кто не употребляет молочные продукты. Ведь в тесто для этих блинчиков не входит молоко, они готовятся на воде.

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Выбирайте любимую начинку и наслаждайтесь вкусными и необычными для нашей кухни блинчиками.

Марокканские блины – рецепт

  • Время: 40 минут
  • Порции: 8 – 10 штук

Приготовление:

  • Соединяем все сухие ингредиенты и хорошо перемешиваем. Далее вливаем теплую воду (около 40 градусов) и пробиваем блендером 2 минуты. Накрываем полотенцем и оставляем на 15 минут, чтобы появились пузыри.
  • Жарим блины на сухой сковороде, на маленьком огне только с одной стороны (2 – 3 минуты).
  • Сразу на еще теплые блины выкладываем начинку и слепляем вареники.
  • Начинка может быть любая: арахисовая паста с бананом, творог с изюмом, джем, шоколадная паста.

Приятного аппетита!