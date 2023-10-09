Ми знаємо як ви любите яблучні десерти, тому 24 канал підготував три рецепти смачної випічки на будь-який смак. Обирайте той який довподоби, або готуйте усі три.

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Запечені яблука

  • Час: 35 хвилин
  • Порції: 4

Приготування:

  • Миємо та видаляємо з яблук серединки не пошкоджуючи їхню цілісність.


Запечені яблука / Фото Delish

  • Підсмажуємо волоські горіхи на сухій сковорідці кілька хвилин. Нарізаємо їх грубими шматочками. Перемішуємо з медом та викладаємо у яблука.
  • Запікаємо яблука в духовці при 180 градусах 30 хвилин.

Французький яблучний тарт-татен

  • Час: 2 години
  • Порції: 4 – 6

Приготування:

  • Змішайте борошно з розпушувачем, посоліть та натріть масло на грубій тертці.
  • Перемішайте масу до крихти.
  • Змішайте жовток з цукром та додайте до борошна. Замісіть тісто.
  • Розкачайте тісто колом діаметром 22 сантиметри між двома шарами пергаменту. Відправте тісто в холодильник на 20 – 30 хвилин охолодитися.


Яблучний тарт-татен / Фото NYT Cooking

  • Розтопіть цукор до карамелі. Перелийте його на пергамент.
  • Яблука почистіть від шкірки та видаліть серцевини. Розріжте їх на чотири частини.
  • Охолоджену карамель подрібніть блендером в крихту.
  • Розігрійте духовку до 180 градусів.
  • На дно круглої форми викладіть пергамент для випікання.
  • Висипте половину подрібненої карамелі.
  • Викладіть на карамель яблука, знову посипте крихтою та накрийте тістом.
  • Випікайте тарт 30 – 40 хвилин.
  • Готовий пиріг переверніть і подавайте до столу гарячим.

Пляцок "Сльози ангела"

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 6

Приготування:

  • ️М'яке масло з'єднуємо з цукром, збиваємо міксером до білого кольору 3 хвилини. Додаємо по одному жовтки, щоразу збиваємо по хвилині. Далі додаємо сметану, збиваємо, просіюємо борошно, розпушувач, додаємо молоко і замішуємо густе пухке тісто.
  • ️Викладаємо тісто в форму діаметром 21 сантиметр, застелену пергаментом, робимо невеликі бортики ложкою.


Яблучний пляцок Сльози ангела / Фото Апостроф

  • ️Яблука чистимо, дрібно нарізаємо, змішуємо з корицею і крохмалем, викладаємо зверху тіста.
  • ️Запікаємо 35 хвилин при 180 градусах в попередньо розігрітій духовці.
  • ️Для меренги збиваємо цукор з білками до стійких піків, викладаємо зверху яблук і допікаємо ще 15 хвилин.
  • Пиріг охолоджуємо і нарізаємо.

Смачного!