Ми знаємо як ви любите яблучні десерти, тому 24 канал підготував три рецепти смачної випічки на будь-який смак. Обирайте той який довподоби, або готуйте усі три.
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Запечені яблука
- Час: 35 хвилин
- Порції: 4
Приготування:
- Миємо та видаляємо з яблук серединки не пошкоджуючи їхню цілісність.
Запечені яблука / Фото Delish
- Підсмажуємо волоські горіхи на сухій сковорідці кілька хвилин. Нарізаємо їх грубими шматочками. Перемішуємо з медом та викладаємо у яблука.
- Запікаємо яблука в духовці при 180 градусах 30 хвилин.
Французький яблучний тарт-татен
- Час: 2 години
- Порції: 4 – 6
Приготування:
- Змішайте борошно з розпушувачем, посоліть та натріть масло на грубій тертці.
- Перемішайте масу до крихти.
- Змішайте жовток з цукром та додайте до борошна. Замісіть тісто.
- Розкачайте тісто колом діаметром 22 сантиметри між двома шарами пергаменту. Відправте тісто в холодильник на 20 – 30 хвилин охолодитися.
Яблучний тарт-татен / Фото NYT Cooking
- Розтопіть цукор до карамелі. Перелийте його на пергамент.
- Яблука почистіть від шкірки та видаліть серцевини. Розріжте їх на чотири частини.
- Охолоджену карамель подрібніть блендером в крихту.
- Розігрійте духовку до 180 градусів.
- На дно круглої форми викладіть пергамент для випікання.
- Висипте половину подрібненої карамелі.
- Викладіть на карамель яблука, знову посипте крихтою та накрийте тістом.
- Випікайте тарт 30 – 40 хвилин.
- Готовий пиріг переверніть і подавайте до столу гарячим.
Пляцок "Сльози ангела"
- Час: 60 хвилин
- Порції: 6
Приготування:
- ️М'яке масло з'єднуємо з цукром, збиваємо міксером до білого кольору 3 хвилини. Додаємо по одному жовтки, щоразу збиваємо по хвилині. Далі додаємо сметану, збиваємо, просіюємо борошно, розпушувач, додаємо молоко і замішуємо густе пухке тісто.
- ️Викладаємо тісто в форму діаметром 21 сантиметр, застелену пергаментом, робимо невеликі бортики ложкою.
Яблучний пляцок Сльози ангела / Фото Апостроф
- ️Яблука чистимо, дрібно нарізаємо, змішуємо з корицею і крохмалем, викладаємо зверху тіста.
- ️Запікаємо 35 хвилин при 180 градусах в попередньо розігрітій духовці.
- ️Для меренги збиваємо цукор з білками до стійких піків, викладаємо зверху яблук і допікаємо ще 15 хвилин.
- Пиріг охолоджуємо і нарізаємо.
Смачного!