Также можно натереть кабачок на терке с большими отверстиями, тогда по консистенции варенье будет напоминать мусс.

Также можно натереть кабачок на терке с большими отверстиями, тогда по консистенции варенье будет напоминать мусс.

При необходимости удалите семена, а мякоть нарежьте кубиками.

При необходимости удалите семена, а мякоть нарежьте кубиками.

Кабачки помойте и очистите от кожуры.

Кабачки помойте и очистите от кожуры.

Кабачки помойте и очистите от кожуры. При необходимости удалите семена, а мякоть нарежьте кубиками. Также можно натереть кабачок на терке с большими отверстиями, тогда по консистенции варенье будет напоминать мусс.

Кабачки помойте и очистите от кожуры. При необходимости удалите семена, а мякоть нарежьте кубиками. Также можно натереть кабачок на терке с большими отверстиями, тогда по консистенции варенье будет напоминать мусс.

Кабачки выложите в кастрюлю, посыпьте солью и проварите, пока овощи не станут мягкими.

Кабачки выложите в кастрюлю, посыпьте солью и проварите, пока овощи не станут мягкими.

Кабачки выложите в кастрюлю, посыпьте солью и проварите, пока овощи не станут мягкими.

Затем добавьте сахар, куркуму и имбирь.

Затем добавьте сахар, куркуму и имбирь.

Затем добавьте сахар, куркуму и имбирь.

Если вы хотите, чтобы варенье было более освежающим, добавьте также тертую цедру лимона.

Если вы хотите, чтобы варенье было более освежающим, добавьте также тертую цедру лимона.

Выжмите лимонный сок. Если вы хотите, чтобы варенье было более освежающим, добавьте также тертую цедру лимона.