Кабачки из карри, в индийском стиле или даже варенье – просто невероятное количество вкусной консервации можно приготовить из этого овоща.
Интересно "Легко!" на кухне, вкусно на столе: готовим быстрые блюда с любимыми наггетсами
Маринованные кабачки с карри на зиму
- Время: 30 минут
- Порций: 6 банок емкостью 700 миллилитров
Прекрасная вкусность / Фото smaker
Приготовление:
- В кастрюлю налейте воду, уксус, сахар, соль, карри и поставьте кастрюлю на газ.
- Доведите до кипения и варите около 2 минут. Тщательно перемешайте, чтобы сахар растворился.
- Лук нарежьте тонкими полукольцами.
- У вымытого кабачка срежьте концы и нарежьте брусочками.
- Заранее ошпарьте банки и крышки, затем в каждую банку добавьте большую щепотку зерен горчицы, 2 – 3 зерна душистого перца, примерно 4 зерна перца, кусочек лаврового листа и порезанный зубчик чеснока.
- Кабачки уложите в банку, друг к другу, плотно, чтобы они не двигались.
- Сверху выложите лук, залейте рассолом банка, чтобы лук был покрыт.
- Тщательно протрите край банки и плотно закрутите крышку.
- Готовые банки с консервацией выставьте в кастрюлю, устланную тряпкой, залейте водой примерно на 3/4 высоты банки.
- Выставьте кастрюлю на газ и когда вода закипит, убавьте огонь и пастеризуйте примерно 15 – 20 минут, в зависимости от размера банки.
- Затем достаньте банки, выставьте вверх дном на ткань, накройте второй салфеткой и оставьте остывать.
Кабачки по-индийски на зиму
- Время: 1 час
- Порций: 6
Так аппетитно / Фото smaker
Приготовление:
- Кабачки вымойте и нарежьте кусочками примерно 2 – 3 сантиметра, не очищая от кожуры.
- Лук очистите и мелко нашинкуйте.
- Перец очистить от семян.
- Нарежьте кубиками красный перец и очень мелко нашинкуйте халапеньо.
- Поместите овощи в большую миску и посыпьте солью.
- Перемешайте и поставьте в холодильник на ночь.
- Спустя это время слейте воду в сито и переложите все в кастрюлю.
- Добавьте остальные специи, уксус и сахар. Доведите до кипения и варите смесь примерно 10 минут.
- Переложите индийские кабачки в стерилизованные банки, оставляя примерно 1,5 см свободного места сверху. С помощью ножа удалите пузырьки воздуха.
- Плотно закройте банки и поставьте их в большую кастрюлю, устланную чистой тканью. Наполните их водой примерно до половины.
- Варите их 15 минут. Выньте и положите вверх дном на стол. Храните консервы в холодном и черном месте.
Варенье из кабачков
- Время: 1 час
- Порций: 6
Невероятное наслаждение / Фото smaker
Приготовление:
- Кабачки помойте и очистите от кожуры. При необходимости удалите семена, а мякоть нарежьте кубиками. Также можно натереть кабачок на терке с большими отверстиями, тогда по консистенции варенье будет напоминать мусс.
- Кабачки выложите в кастрюлю, посыпьте солью и проварите, пока овощи не станут мягкими.
- Затем добавьте сахар, куркуму и имбирь.
- Выжмите лимонный сок. Если вы хотите, чтобы варенье было более освежающим, добавьте также тертую цедру лимона.
- Варите варенье около 30 минут, затем небольшой струйкой влейте желе и перемешайте, чтобы не было комочков. В конце добавьте мед.
- Горячим вареньем наполните банки и плотно закупорьте.
- Оставьте вверх дном, чтобы остыло, затем переверните, чтобы крышки всосались внутрь.
- Варенье храните в кладовке.