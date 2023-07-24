Кабачки з каррі, в індійському стилі або навіть варення – просто неймовірну кількість смачної консервації можна приготувати з цього овоча.
Цікаво "Легко!" на кухні, смачно на столі: готуємо швидкі страви з улюбленими нагетсами
Мариновані кабачки з каррі на зиму
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 6 банок ємністю 700 мілілітрів
Чудова смакота / Фото smaker
Приготування:
- В каструлю налийте воду, оцет, цукор, сіль, каррі і поставте каструлю на газ.
- Доведіть до кипіння і варіть приблизно 2 хвилини. Ретельно перемішайте, щоб цукор розчинився.
- Цибулю наріжте тонкими півкільцями.
- У вимитого кабачка зріжте кінці і наріжте брусочками.
- Заздалегідь ошпарте банки і кришки, потім в кожну банку додайте велику щіпку зерен гірчиці, 2 – 3 зерна запашного перцю, приблизно 4 зерна перцю, шматочок лаврового листа і порізаний зубчик часнику.
- Кабачки укладіть в банку, один до одного, щільно, щоб вони не рухалися.
- Зверху викладіть цибулю, залийте розсолом банку, щоб цибуля була покрита.
- Ретельно протріть край банки і щільно закрутіть кришку.
- Готові банки з консервацією виставте в каструлю, вистелену ганчіркою, залийте водою приблизно на 3/4 висоти банки.
- Виставте каструлю на газ і коли вода закипить, зменшіть вогонь і пастеризуйте приблизно 15 – 20 хвилин, залежно від розміру банки.
- Потім дістаньте банки, виставте догори дном на тканину, накрийте другою серветкою і залиште остигати.
Кабачки по-індійськи на зиму
- Час: 1 година
- Порцій: 6
Так апетитно / Фото smaker
Приготування:
- Кабачки вимийте і наріжте шматочками приблизно 2 – 3 сантиметри, не очищаючи від шкірки.
- Цибулю очистіть і дрібно нашаткуйте.
- Перець очистіть від насіння.
- Наріжте кубиками червоний перець і дуже дрібно наріжте халапеньо.
- Помістіть овочі у велику миску і посипте сіллю.
- Перемішайте і поставте в холодильник на ніч.
- Через цей час злийте воду в сито і перекладіть все в каструлю.
- Додайте решту спецій, оцет і цукор. Доведіть до кипіння і варіть суміш приблизно 10 хвилин.
- Перекладіть індійські кабачки в стерилізовані банки, залишаючи приблизно 1,5 сантиметри вільного місця зверху. За допомогою ножа видаліть бульбашки повітря.
- Щільно закрийте банки і поставте їх у велику каструлю, вистелену чистою тканиною. Наповніть їх водою приблизно до половини.
- Варіть їх 15 хвилин. Вийміть і покладіть догори дном на стіл. Зберігайте консерви в прохолодному і темному місці.
Варення з кабачків
- Час: 1 година
- Порцій: 6
Неймовірна насолода / Фото smaker
Приготування:
- Кабачки помийте і очистити від шкірки. При необхідності видаліть насіння, а м’якоть наріжте кубиками. Також можна натерти кабачок на тертці з великими отворами, тоді по консистенції варення буде нагадувати мус.
- Кабачки викладіть в каструлю, посипте сіллю і проваріть поки овочі не стануть м’якими.
- Потім додайте цукор, куркуму та імбир.
- Вичавіть лимонний сік. Якщо ви хочете, щоб варення було більш освіжаючим, додайте також терту цедру лимона.
- Варіть варення близько 30 хвилин, потім невеликою цівкою влийте желе і перемішайте, щоб не було грудочок. В кінці додайте мед.
- Гарячим варенням наповніть банки і щільно закупорте.
- Залиште догори дном, щоб охололо, потім переверніть, щоб кришки всмокталися всередину.
- Варення зберігайте в коморі.