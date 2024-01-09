Главное – не проглотите язык: как сделать обычный картофель блюдом на миллион
9 января 2024, 15:55Читати новину українською
Источник:danilchenko_77
Картофель является самым любимым гарниром для многих. Попытайтесь приготовить ее по этому рецепту и вы точно не останетесь разочарованными.
Вкусная сливочная заправка превратит обычный вареный картофель в ресторанное блюдо. Обязательно сохраните этот рецепт, ведь все его будут просить.
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Рецепт вкусного картофеля с заправкой
- Время: 30 минут
- Порций: 4
– 1 луковица;
– 2 зубчика чеснока;
– 200 миллилитров сливок;
– 0,5 килограмма картофеля;
– укроп по вкусу.
Приготовление:
- Почистьте лук и порежьте его мелко. Обжарьте на растительном масле.
- Параллельно очищенный и нарезанный картофель отварите до готовности в подсоленной воде.
- Когда лук станет золотистого цвета, добавьте чеснок и влейте сливки. Посолите, поперчите по вкусу, тушите 2 – 3 минуты, после чего добавьте измельченный укроп.
- Залейте этим соусом картофель.