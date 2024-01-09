Главное – не проглотите язык: как сделать обычный картофель блюдом на миллион

9 января 2024, 15:55
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danilchenko_77

Картофель является самым любимым гарниром для многих. Попытайтесь приготовить ее по этому рецепту и вы точно не останетесь разочарованными.

Вкусная сливочная заправка превратит обычный вареный картофель в ресторанное блюдо. Обязательно сохраните этот рецепт, ведь все его будут просить.

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Рецепт вкусного картофеля с заправкой

  • Время: 30 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 луковица;
– 2 зубчика чеснока;
– 200 миллилитров сливок;
– 0,5 килограмма картофеля;
– укроп по вкусу.

Приготовление:

  1. Почистьте лук и порежьте его мелко. Обжарьте на растительном масле.
  2. Параллельно очищенный и нарезанный картофель отварите до готовности в подсоленной воде.
  3. Когда лук станет золотистого цвета, добавьте чеснок и влейте сливки. Посолите, поперчите по вкусу, тушите 2 – 3 минуты, после чего добавьте измельченный укроп.
  4. Залейте этим соусом картофель.
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Автор: Ольга Котів