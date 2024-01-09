Смачна вершкова заправка перетворить звичайну варену картоплю на ресторанну страву. Обов'язково збережіть цей рецепт, адже всі його проситимуть.

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Рецепт смачної картоплі із заправкою

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Почистьте та поріжте дрібно цибулю. Обсмажте її на олії.
  2. Паралельно очищену та нарізану картоплю відваріть до готовності у підсоленій воді.
  3. Коли цибуля стане золотавого кольору, додайте часник і влийте вершки. Посоліть, поперчіть до смаку, тушкуйте 2 – 3 хвилини, після чого додайте подрібнений кріп.
  4. Залийте цим соусом картоплю.