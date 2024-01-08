Лук, бульон, французский багет и сыр – 4 простых ингредиента, которые являются основой этого супа. Однако вам совсем необязательно посещать парижское бистро, чтобы его отведать, ведь приготовить это блюдо может каждый.

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Рецепт лукового супа

Время : 1 час 50 минут

: 1 час 50 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 10 луковиц;

– 4 столовые ложки масла;

– 1 чайная ложка сахара;

– 2 столовые ложки оливкового масла;

– 1 столовая ложка муки;

– 1 чайная ложка тимьяна;

– соль, черный молотый перец по вкусу;

– 1300 миллилитров говяжьего бульона;

– 125 миллилитров хереса. Для сырных тостов:

– 1 багет;

– 120 граммов сыра грюер.

Приготовление:

Лук почистьте и нарежьте тонкими полукольцами. В большой кастрюле с толстым дном хорошо разогрейте сливочное масло и выложите туда же нарезанный лук. Когда лук начнет терять жидкость, добавьте 1 чайную ложку сахара и немного растительного масла, чтобы подсолнечное масло не подгорело. Готовьте, помешивая. Через час, когда лук карамелизируется, всыпьте 1 столовую ложку муки, влейте 125 миллилитров хереса, коньяка или белого вина, а затем добавьте говяжий бульон, чабрец, крупную щепотку соли и черного перца. Готовьте еще 30 минут, помешивая. Приготовьте сырные тосты для подачи. Выложите нарезанный кусочками багет на противень и запекайте 5 минут в разогретой до 220 градусов духовке. Разлейте суп по тарелкам, в которых можно запекать, выложите по 2 гренки и посыпьте тертым сыром. Поставьте тарелки на противень и отправьте в разогретую духовку. Готовьте 10 минут, чтобы сыр расплавился.

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