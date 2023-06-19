Пока не завершился сезон: 5 летних блюд из клубники – это будет так вкусно
19 июня 2023, 07:30Читати новину українською
Источник:kwestia smaku
Июнь – отличная пора, чтобы насладиться невероятными блюдами из клубники. Из этой сочной ягоды можно приготовить не только десерты, а самые разные блюда.
Клубника – универсальная ягода, которую можно сочетать с самыми разными продуктами. Воспользуйтесь подборкой интересных блюд и завершите сезон правильно.
Интересно Как приготовить куриные голени с молодым картофелем в топленом масле: особый рецепт
Двухцветный коктейль из клубники
- Время: 10 минут
- Порций: 2
красная часть:
– 200 грамм клубники, промытой, без плодоножек;
– 1 столовая ложка сиропа агавы или сахара;
– 1 столовая ложка лимонного сока;
белая часть:
– 1 очищенный банан;
– 2 столовые ложки натурального йогурта;
– 100 грамм мякоти ананаса без кожуры;
– 1 столовая ложка лимонного сока.
Приготовление:
- Отдельно смешайте белую и красную части коктейля, разлейте в бокалы сначала белую, затем красную часть.
- Подавайте сразу.
Салат с клубникой, беконом и авокадо
- Время: 30 минут
- Порций: 2
– 125 грамм копченого бекона;
– 300 грамм листьев салата;
– 1 авокадо;
– 20 клубники;
– 125 грамм салатного сыра фета;
– 2 столовые ложки тыквенных семян.
для соуса:
– 2 столовые ложки лимонного сока;
– 2 столовые ложки меда;
– 2 столовые ложки оливкового масла.
Приготовление:
- Нарежьте бекон маленькими кубиками либо полосками, выложите на сковороду.
- Жарьте на медленном огне примерно 10 минут, пока он не растает, а затем станет коричневым.
- Вымытые, обсушенные и нарезанные листья салата разложите по тарелкам или салатникам.
-
Добавьте очищенный и нарезанный авокадо и вымытую, нарезанную клубнику.
- Сыр нарежьте на кубики и посыпьте сверху салат.
- Выложите на тарелку бекон.
- Для соуса соедините все ингредиенты и полейте салат.
- Посыпьте тыквенными семенами.
- Перед подачей можно слегка приправить солью и перцем.
Гаспачо с клубникой
- Время: 1 минут
- Порций: 4
– 400 граммов помидоров;
– 400 граммов клубники;
– 1 огурец;
– 1 небольшой перец;
– треть стручка острого перца;
– 2 зубчика чеснока;
– 2/3 стакана минеральной воды;
– соль и перец по вкусу;
– сок 1 лайма;
– 1 чайная ложка сахара.
Приготовление:
- Помидоры нарежьте четвертинками и уложите в миску.
- Очистите клубнику, огурец, перец, острый перец и чеснок.
- Нарежьте все на случайные куски.
- Выложите все ингредиенты в помидоры.
- К овощам добавьте воду, посолите, поперчите, полейте лайма соком, добавьте сахар.
-
Взбейте все руками или блендером.
- Перелейте и протрите через сито и охладите в холодильнике.
- Подавайте холодным.
Свинная вырезка с клубникой и бальзамическим соусом
- Время: 1 час
- Порций: 2
Необычное сочетание / kwestia smakuИнгредиенты:
– 250 грамм свинной вырезки;
– 40 миллилитров масла;
– 250 грамм клубники;
– 1 столовая ложка меда;
– 30 миллилитров бальзамического уксуса;
– 300 грамм салатного микса;
– горсть свежего базилика.
Приготовление:
- Вырезку нарежьте ломтиками по 1,5 сантиметра, посолите и поперчите. В сковороде разогрейте растительное масло, обжарьте свинину на сильном огне примерно 6 минут.
- После обжарки извлеките его из сковороды и отложите.
- Клубнику разрежьте пополам, смешайте с медом и бальзамическим уксусом.
-
Сковороду, на которой жарилась вырезка, снова поставьте на огонь, добавьте клубнику с медом и бальзамическим уксусом и варите на сильном огне около 2 минут, пока соус не загустеет, приправьте перцем.
- Вырезку выложите в соус и проварите несколько минут, не помешивая.
- На тарелку выставьте листья салата, базилик и свинину в соусе с клубникой.
Мафины с клубникой
- Время: 1 час 20 минут
- Порций: 4
Доступный рецепт / Фото kwestia smakuИнгредиенты:
– 250 грамм клубники;
– 100 грамм растопленного сливочного масла;
– 125 миллилитров молока;
– 2 яйца;
– 250 грамм пшеничной муки;
– 2 ложки разрыхлителя;
– 170 грамм сахара.
Приготовление:
- Клубнику промойте, обсушите и нарежьте кусочками.
-
Разогрейте духовку до 180 градусов.
- В миску налейте растопленное сливочное масло, добавьте молоко, яйца и перемешайте.
- В другой миске смешайте муку с разрыхлителем и сахаром.
- Вылейте ингредиенты из первой миски и осторожно перемешайте ложкой.
-
Добавьте клубнику и осторожно перемешайте.
- Разлейте тесто ровными порциями в формы для кексов и поставьте в разогретую духовку.
- Выпекайте примерно 25 минут.
- После охлаждения можно полить топингом: растопить шоколад и смешать с йогуртом. Украсить кусочками клубники и мятой.