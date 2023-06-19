Вырезку нарежьте ломтиками по 1,5 сантиметра, посолите и поперчите. В сковороде разогрейте растительное масло, обжарьте свинину на сильном огне примерно 6 минут.

После обжарки извлеките его из сковороды и отложите.

После обжарки извлеките его из сковороды и отложите.

После обжарки извлеките его из сковороды и отложите.