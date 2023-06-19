Клубника – универсальная ягода, которую можно сочетать с самыми разными продуктами. Воспользуйтесь подборкой интересных блюд и завершите сезон правильно.
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Двухцветный коктейль из клубники
- Время: 10 минут
- Порций: 2
Великолепная идея / Фото kwestia smaku
Приготовление:
- Отдельно смешайте белую и красную части коктейля, разлейте в бокалы сначала белую, затем красную часть.
- Подавайте сразу.
Салат с клубникой, беконом и авокадо
- Время: 30 минут
- Порций: 2
Оригинальный вкус лета / Фото kwestia smaku
Приготовление:
- Нарежьте бекон маленькими кубиками либо полосками, выложите на сковороду.
- Жарьте на медленном огне примерно 10 минут, пока он не растает, а затем станет коричневым.
- Вымытые, обсушенные и нарезанные листья салата разложите по тарелкам или салатникам.
- Добавьте очищенный и нарезанный авокадо и вымытую, нарезанную клубнику.
- Сыр нарежьте на кубики и посыпьте сверху салат.
- Выложите на тарелку бекон.
- Для соуса соедините все ингредиенты и полейте салат.
- Посыпьте тыквенными семенами.
- Перед подачей можно слегка приправить солью и перцем.
Гаспачо с клубникой
- Время: 1 минут
- Порций: 4
Обязательно это попробуйте / Фото kwestia smaku
Приготовление:
- Помидоры нарежьте четвертинками и уложите в миску.
- Очистите клубнику, огурец, перец, острый перец и чеснок.
- Нарежьте все на случайные куски.
- Выложите все ингредиенты в помидоры.
- К овощам добавьте воду, посолите, поперчите, полейте лайма соком, добавьте сахар.
- Взбейте все руками или блендером.
- Перелейте и протрите через сито и охладите в холодильнике.
- Подавайте холодным.
Свинная вырезка с клубникой и бальзамическим соусом
- Время: 1 час
- Порций: 2
Необычное сочетание / kwestia smaku
Приготовление:
- Вырезку нарежьте ломтиками по 1,5 сантиметра, посолите и поперчите. В сковороде разогрейте растительное масло, обжарьте свинину на сильном огне примерно 6 минут.
- После обжарки извлеките его из сковороды и отложите.
- Клубнику разрежьте пополам, смешайте с медом и бальзамическим уксусом.
- Сковороду, на которой жарилась вырезка, снова поставьте на огонь, добавьте клубнику с медом и бальзамическим уксусом и варите на сильном огне около 2 минут, пока соус не загустеет, приправьте перцем.
- Вырезку выложите в соус и проварите несколько минут, не помешивая.
- На тарелку выставьте листья салата, базилик и свинину в соусе с клубникой.
Мафины с клубникой
- Время: 1 час 20 минут
- Порций: 4
Доступный рецепт / Фото kwestia smaku
Приготовление:
- Клубнику промойте, обсушите и нарежьте кусочками.
- Разогрейте духовку до 180 градусов.
- В миску налейте растопленное сливочное масло, добавьте молоко, яйца и перемешайте.
- В другой миске смешайте муку с разрыхлителем и сахаром.
- Вылейте ингредиенты из первой миски и осторожно перемешайте ложкой.
- Добавьте клубнику и осторожно перемешайте.
- Разлейте тесто ровными порциями в формы для кексов и поставьте в разогретую духовку.
- Выпекайте примерно 25 минут.
- После охлаждения можно полить топингом: растопить шоколад и смешать с йогуртом. Украсить кусочками клубники и мятой.