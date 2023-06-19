Полуниця – універсальна ягода, яку можна поєднувати із найрізноманітнішими продуктами. Скористайтеся добіркою цікавих страв і завершіть сезон правильно.

Цікаво Як приготувати курячі гомілки з молодою картоплею у топленому маслі: особливий рецепт

Двоколірний коктейль з полуниці

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 2

Чудова ідея / Фото kwestia smaku

Приготування:

  • Окремо змішайте білу і червону частини коктейлю, розлийте в келихи спочатку білу, а потім червону частину.
  • Подавайте одразу.

Салат з полуницею, беконом та авокадо

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 2

Оригінальний смак літа / Фото kwestia smaku

Приготування:

  • Наріжте бекон невеликими кубиками або смужками, викладіть на сковороду.
  • Смажте на повільному вогні приблизно 10 хвилин, поки він не розтане, а потім стане коричневим.
  • Вимите, обсушене і нарізане листя салату розкладіть по тарілках або салатниках.
  • Додайте очищений і нарізаний авокадо та вимиту, нарізану полуницю.
  • Сир наріжте на кубики і посипте зверху салат.
  • Викладіть на тарілку бекон.
  • Для соусу з’єднайте всі інгредієнти і полийте ним салат.
  • Посипте гарбузовим насінням.
  • Перед подачею можна злегка приправити сіллю і перцем.

Гаспачо з полуницею

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4

Обов’язково це спробуйте / Фото kwestia smaku

Приготування:

  • Помідори наріжте четвертинками та покладіть в миску.
  • Очистіть полуницю, огірок, перець, гострий перець і часник.
  • Наріжте все на довільні шматки.
  • Викладіть всі інгредієнти до помідорів.
  • До овочів додайте воду, посоліть, поперчіть, полийте соком лайма, додайте цукор.
  • Збийте все руками або блендером.
  • Перелийте та перетріть через сито і охолодіть в холодильнику.
  • Подавайте холодним.

Свинна вирізка з полуницею та бальзамічним соусом

  • Час: 1 година
  • Порцій: 2

Незвичне поєднання / kwestia smaku

Приготування:

  • Вирізку наріжте скибочками по 1,5 сантиметра, посоліть і поперчіть. У сковороді розігрійте олію, обсмажте свинину на сильному вогні приблизно 6 хвилин.
  • Після обсмажування вийміть його зі сковороди і відкладіть.
  • Полуницю розріжте навпіл, змішайте з медом і бальзамічним оцтом.
  • Пательню, на якій смажилася вирізка, знову поставте на вогонь, додайте полуницю з медом і бальзамічним оцтом і варіть на сильному вогні близько 2 хвилин, поки соус не загусне, приправте перцем.
  • Вирізку викладіть в соус та проваріть кілька хвилин, не помішуючи.
  • На тарілку виставте листя салату, базилік та свинину у соусі з полуницею.

Мафіни з полуницею

  • Час: 1 година 20 хвилин
  • Порцій: 4

Доступний рецепт / Фото kwestia smaku

Приготування:

  • Полуницю промийте, обсушіть і наріжте шматочками.
  • Розігрійте духовку до 180 градусів.
  • У миску налийте розтоплене вершкове масло, додайте молоко, яйця і перемішайте.
  • В іншій мисці змішайте борошно з розпушувачем і цукром.
  • Вилийте інгредієнти з першої миски та обережно перемішайте ложкою.
  • Додайте полуницю та обережно перемішайте.
  • Розлийте тісто рівними порціями у форми для кексів і поставте в розігріту духовку.
  • Випікайте приблизно 25 хвилин.
  • Після охолодження можна полити топінгом: розтопити шоколад і змішати з йогуртом. Прикрасити шматочками полуниці та м’ятою.