Если мы спросим вас, что вы обычно готовите из куриной печени? Наверное, 90 процентов ответов будет – паштет. Чтобы разнообразить блюда из куриной печени – приготовьте нежное рагу с полентой по рецепту шеф-повара.
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Рецепт рагу из куриной печени
- Время: 60 минут
- Порции: 2 – 4
Скриншот из видео Владимира Ярославского
Приготовление:
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Тщательно нарежьте овощи кубиками. На разогретой сковороде обжарьте сначала морковь, затем лук, сельдерей и чеснок.
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Добавьте печень и влейте белое вино. Накройте все крышкой и тушите периодически помешивая на медленном огне 20 минут.
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Сдобрите все солью, добавьте шалфей и перец. Тушите блюдо 5 минут.
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Добавьте сливочное масло и перемешайте. Рагу готово.
Отдельно готовим поленту Таранья (это 50/50 кукурузная крупа и гречневая).
Приготовление:
- В сотейнике доведите молоко до кипения. При постоянном помешивании добавьте крупу и варите кашу на медленном огне 12-15 минут.
- Добавьте сливочное масло в кашу и снимите с плиты. Посыпьте пармезаном и вымешайте кашу.
- Выложите поленту на порционные тарелки, ложкой сделайте небольшую ямку и положите в нее рагу из печени.
Приятного аппетита!
Видеорецепт приготовления рагу из печени и поленты от Владимира Ярославского:
Текст публикации Владимира Ярославского:
За суетой праздничных дней я все же нашел время на приготовление. Буду готовить для вас с удовольствием, с теплотой в сердце. Рецепт я давно подсмотрел у одного выдающегося итальянца, и так мне было вкусно, что до сих пор вспоминаю ту вкусность с удовольствием.
Куриная печень
Пропорция такая:
300 г очищенной печени
200 г лука
180 – 150 г моркови
50 г стебель сельдерея
30 – 40 г белого вина
соль, перец черный и душистый
30 – 40 г сливочного масла
обязательно свежий шалфей
тимьян и чеснок по желанию
1. Овощи нарезаю кубиком, обжариваю сначала морковь, затем добавляю лук, обжариваю, далее сельдерей и под конец чеснок.
2. Добавляю печень просто сверху, даю немного полежать – поджариться, добавляю белое вино, накрываю крышкой и тушу периодически помешивая, на маленьком огне минут 20.
3. Добавляю соль, шалфей и перец по вкусу, тушу 5 минут, добавляю сливочное масло и затягиваю соус.
4. Отдельно готовлю поленту Таранья: это 50/50 кукурузная крупа и гречневая.
70 г крупы
340 г молока
соль
15 г сливочного масла
20 г пармезана
Молоко довести до кипения, постоянно помешивая добавить крупу. Поварить на малом огне 12-15 минут. Крупа будет немного еще альденте. Добавить масло, снять с огня, вмешать пармезан. Готово!
Выкладываю поленту, сверху рагу из печени. Приятного аппетита.