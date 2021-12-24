Если мы спросим вас, что вы обычно готовите из куриной печени? Наверное, 90 процентов ответов будет – паштет. Чтобы разнообразить блюда из куриной печени – приготовьте нежное рагу с полентой по рецепту шеф-повара.

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Рецепт рагу из куриной печени

Время: 60 минут

60 минут Порции: 2 – 4

Скриншот из видео Владимира Ярославского

Ингредиенты:

– 300 граммов очищенной куриной печени;

– 200 граммов репчатого лука;

– 150 граммов моркови;

– 50 граммов стебля сельдерея;

– 30 – 40 граммов белого вина;

– соль;

– черный молотый перец;

– черный душистый перец;

– 30 – 40 граммов сливочного масла;

– свежий шалфей;

– тимьян;

– чеснок.

Приготовление:

Тщательно нарежьте овощи кубиками. На разогретой сковороде обжарьте сначала морковь, затем лук, сельдерей и чеснок. Добавьте печень и влейте белое вино. Накройте все крышкой и тушите периодически помешивая на медленном огне 20 минут. Сдобрите все солью, добавьте шалфей и перец. Тушите блюдо 5 минут. Добавьте сливочное масло и перемешайте. Рагу готово.

Отдельно готовим поленту Таранья (это 50/50 кукурузная крупа и гречневая).

Ингредиенты:

– 70 граммов крупы;

– 340 граммов молока;

– соль;

– 15 граммов сливочного масла;

– 20 граммов пармезана.

Приготовление:

В сотейнике доведите молоко до кипения. При постоянном помешивании добавьте крупу и варите кашу на медленном огне 12-15 минут. Добавьте сливочное масло в кашу и снимите с плиты. Посыпьте пармезаном и вымешайте кашу. Выложите поленту на порционные тарелки, ложкой сделайте небольшую ямку и положите в нее рагу из печени.

Приятного аппетита!

Видеорецепт приготовления рагу из печени и поленты от Владимира Ярославского:

Текст публикации Владимира Ярославского:

За суетой праздничных дней я все же нашел время на приготовление. Буду готовить для вас с удовольствием, с теплотой в сердце. Рецепт я давно подсмотрел у одного выдающегося итальянца, и так мне было вкусно, что до сих пор вспоминаю ту вкусность с удовольствием.

Куриная печень

Пропорция такая:

300 г очищенной печени

200 г лука

180 – 150 г моркови

50 г стебель сельдерея

30 – 40 г белого вина

соль, перец черный и душистый

30 – 40 г сливочного масла

обязательно свежий шалфей

тимьян и чеснок по желанию

1. Овощи нарезаю кубиком, обжариваю сначала морковь, затем добавляю лук, обжариваю, далее сельдерей и под конец чеснок.

2. Добавляю печень просто сверху, даю немного полежать – поджариться, добавляю белое вино, накрываю крышкой и тушу периодически помешивая, на маленьком огне минут 20.

3. Добавляю соль, шалфей и перец по вкусу, тушу 5 минут, добавляю сливочное масло и затягиваю соус.

4. Отдельно готовлю поленту Таранья: это 50/50 кукурузная крупа и гречневая.

70 г крупы

340 г молока

соль

15 г сливочного масла

20 г пармезана

Молоко довести до кипения, постоянно помешивая добавить крупу. Поварить на малом огне 12-15 минут. Крупа будет немного еще альденте. Добавить масло, снять с огня, вмешать пармезан. Готово!

Выкладываю поленту, сверху рагу из печени. Приятного аппетита.