Якщо ми запитаємо вас, що ви зазвичай готуєте з курячої печінки? Мабуть, 90 відсотків відповідей буде – паштет. Щоб урізноманітнити страви з курячої печінки – приготуйте ніжне рагу з полентою за рецептом шеф-кухаря.

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Рецепт рагу з курячої печінки та поленти

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 2 – 4



Скріншот з відео Володимира Ярославського

Інгредієнти:

– 300 грамів очищеної курячої печінки;

– 200 грамів ріпчастої цибулі;

– 150 грамів моркви;

– 50 грамів стебла селери;

– 30 – 40 грамів білого вина;

– сіль;

– чорний мелений перець;

– чорний духм'яний перець;

– 30 – 40 грамів вершкового масла;

– свіжа шавлія;

– тим'ян;

– часник.

Приготування:

Ретельно наріжте овочі кубиками. На розігрітій сковорідці обсмажте спочатку моркву, далі цибулю, селеру та часник.

Додайте печінку та влийте білого вина. Накрийте все кришкою та тушкуйте, періодично помішуючи, на повільному вогні 20 хвилин.

Присмачте все сіллю, додайте шавлію та перець. Тушкуйте страву 5 хвилин.

Додайте вершкове масло та перемішайте. Рагу готове.

Окремо готуємо поленту Таранья (це 50/50 кукурудзяна крупа та гречана).

Інгредієнти:

– 70 грамів крупи;

– 340 грамів молока;

– сіль;

– 15 грамів вершкового масла;

– 20 грамів пармезану.

Приготування:

У сотейнику доведіть до кипіння молоко. При постійному помішуванні додайте крупу та варіть кашу на повільному вогні 12 – 15 хвилин.

Додайте вершкове масло до каші та зніміть з плити. Посипте її пармезаном та вимішайте кашу.

Викладіть поленту на порційні тарілки, ложкою зробіть невелику ямку та в неї покладіть рагу з печінки.

Смачного!

Відеорецепт приготування рагу з печінки та поленти від Володимира Ярославського:

Текст публікації Володимира Ярославського:

За метушнею святкових днів я все ж таки знайшов час на готування. Буду готувати для вас з насолодою, з теплотою у серці. Рецепт я давно підгледів у одного видатного італійця, і так мені було смачно, що й досі згадую ту смакоту з задоволенням.

Куряча печінка

Пропорція така:

300 г очищеної печінки

200 г цибуля

180 – 150 г моркви

50 г стебло селери

30 – 40 г білого вина

сіль, перець чорний та духмяний

30 – 40 г вершкового масла

обов’язково свіжа шавлія

тим'ян та часник за бажанням

1. Овочі нарізаю кубиком, обсмажую спочатку моркву, потім додаю цибулю, обсмажую, далі селеру і під кінець часник.

2. Додаю печінку просто зверху, даю трішечки полежати - підсмажитись, додаю біле вино, накриваю кришкою і тушкую періодично помішую, на маленькому вогні хвилин 20.

3. Додаю сіль, шавлію і перець на смак, тушкую 5 хвилин додаю вершкове масло і затягую соус.

4. Окремо готую поленту Таранья: це 50/50 кукурудзяна крупа і гречана.

70 г крупи

340 г молока

сіль

15 г вершкового масла

20 г пармезану

Молоко довести до кипіння, постійно помішуючи додати крупу. Поварити на малому вогні 12-15 хвилин. Крупа буде трішки ще альденте. Долати масло, зняти з вогню, вмішати пармезан. Готово!

Викладаю поленту, зверху рагу с печінки. Смачного.