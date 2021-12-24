Якщо ми запитаємо вас, що ви зазвичай готуєте з курячої печінки? Мабуть, 90 відсотків відповідей буде – паштет. Щоб урізноманітнити страви з курячої печінки – приготуйте ніжне рагу з полентою за рецептом шеф-кухаря.
Читайте також Святкуємо смачно: 5 оригінальних рецептів з курочкою для вашого різдвяного столу
Рецепт рагу з курячої печінки та поленти
- Час: 60 хвилин
- Порції: 2 – 4
Скріншот з відео Володимира Ярославського
Приготування:
- Ретельно наріжте овочі кубиками. На розігрітій сковорідці обсмажте спочатку моркву, далі цибулю, селеру та часник.
- Додайте печінку та влийте білого вина. Накрийте все кришкою та тушкуйте, періодично помішуючи, на повільному вогні 20 хвилин.
- Присмачте все сіллю, додайте шавлію та перець. Тушкуйте страву 5 хвилин.
- Додайте вершкове масло та перемішайте. Рагу готове.
Окремо готуємо поленту Таранья (це 50/50 кукурудзяна крупа та гречана).
Приготування:
- У сотейнику доведіть до кипіння молоко. При постійному помішуванні додайте крупу та варіть кашу на повільному вогні 12 – 15 хвилин.
- Додайте вершкове масло до каші та зніміть з плити. Посипте її пармезаном та вимішайте кашу.
- Викладіть поленту на порційні тарілки, ложкою зробіть невелику ямку та в неї покладіть рагу з печінки.
Смачного!
Відеорецепт приготування рагу з печінки та поленти від Володимира Ярославського:
Текст публікації Володимира Ярославського:
За метушнею святкових днів я все ж таки знайшов час на готування. Буду готувати для вас з насолодою, з теплотою у серці. Рецепт я давно підгледів у одного видатного італійця, і так мені було смачно, що й досі згадую ту смакоту з задоволенням.
Куряча печінка
Пропорція така:
300 г очищеної печінки
200 г цибуля
180 – 150 г моркви
50 г стебло селери
30 – 40 г білого вина
сіль, перець чорний та духмяний
30 – 40 г вершкового масла
обов’язково свіжа шавлія
тим'ян та часник за бажанням
1. Овочі нарізаю кубиком, обсмажую спочатку моркву, потім додаю цибулю, обсмажую, далі селеру і під кінець часник.
2. Додаю печінку просто зверху, даю трішечки полежати - підсмажитись, додаю біле вино, накриваю кришкою і тушкую періодично помішую, на маленькому вогні хвилин 20.
3. Додаю сіль, шавлію і перець на смак, тушкую 5 хвилин додаю вершкове масло і затягую соус.
4. Окремо готую поленту Таранья: це 50/50 кукурудзяна крупа і гречана.
70 г крупи
340 г молока
сіль
15 г вершкового масла
20 г пармезану
Молоко довести до кипіння, постійно помішуючи додати крупу. Поварити на малому вогні 12-15 хвилин. Крупа буде трішки ще альденте. Долати масло, зняти з вогню, вмішати пармезан. Готово!
Викладаю поленту, зверху рагу с печінки. Смачного.