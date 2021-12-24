Что приготовить из куриной печени: рецепт рагу с полентой

24 декабря 2021 , 22:45
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Источник:

инстаграм Владимира Ярославского

Мы обожаем блюда из куриной печени, ведь это не только питательно, но и быстро в приготовлении. Мы подготовили для вас рагу с полентой – такого вы еще точно не пробовали!

Если мы спросим вас, что вы обычно готовите из куриной печени? Наверное, 90 процентов ответов будет – паштет. Чтобы разнообразить блюда из куриной печени – приготовьте нежное рагу с полентой по рецепту шеф-повара.

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Рецепт рагу из куриной печени

  • Время: 60 минут
  • Порции: 2 – 4

Скриншот из видео Владимира Ярославского

Ингредиенты:
– 300 граммов очищенной куриной печени;
– 200 граммов репчатого лука;
– 150 граммов моркови;
– 50 граммов стебля сельдерея;
– 30 – 40 граммов белого вина;
– соль;
– черный молотый перец;
– черный душистый перец;
– 30 – 40 граммов сливочного масла;
– свежий шалфей;
– тимьян;
– чеснок.

Приготовление:

  1. Тщательно нарежьте овощи кубиками. На разогретой сковороде обжарьте сначала морковь, затем лук, сельдерей и чеснок.

  2. Добавьте печень и влейте белое вино. Накройте все крышкой и тушите периодически помешивая на медленном огне 20 минут.

  3. Сдобрите все солью, добавьте шалфей и перец. Тушите блюдо 5 минут.

  4. Добавьте сливочное масло и перемешайте. Рагу готово.

Отдельно готовим поленту Таранья (это 50/50 кукурузная крупа и гречневая).

Ингредиенты:
– 70 граммов крупы;
– 340 граммов молока;
– соль;
– 15 граммов сливочного масла;
– 20 граммов пармезана.

Приготовление:

  1. В сотейнике доведите молоко до кипения. При постоянном помешивании добавьте крупу и варите кашу на медленном огне 12-15 минут.
  2. Добавьте сливочное масло в кашу и снимите с плиты. Посыпьте пармезаном и вымешайте кашу.
  3. Выложите поленту на порционные тарелки, ложкой сделайте небольшую ямку и положите в нее рагу из печени.

Приятного аппетита!

Видеорецепт приготовления рагу из печени и поленты от Владимира Ярославского:

Текст публикации Владимира Ярославского:

За суетой праздничных дней я все же нашел время на приготовление. Буду готовить для вас с удовольствием, с теплотой в сердце. Рецепт я давно подсмотрел у одного выдающегося итальянца, и так мне было вкусно, что до сих пор вспоминаю ту вкусность с удовольствием.

Куриная печень 

Пропорция такая:
300 г очищенной печени
200 г лука
180 – 150 г моркови
50 г стебель сельдерея
30 – 40 г белого вина
соль, перец черный и душистый
30 – 40 г сливочного масла
обязательно свежий шалфей
тимьян и чеснок по желанию

1. Овощи нарезаю кубиком, обжариваю сначала морковь, затем добавляю лук, обжариваю, далее сельдерей и под конец чеснок.
2. Добавляю печень просто сверху, даю немного полежать – поджариться, добавляю белое вино, накрываю крышкой и тушу периодически помешивая, на маленьком огне минут 20.
3. Добавляю соль, шалфей и перец по вкусу, тушу 5 минут, добавляю сливочное масло и затягиваю соус.
4. Отдельно готовлю поленту Таранья: это 50/50 кукурузная крупа и гречневая.
70 г крупы
340 г молока
соль
15 г сливочного масла
20 г пармезана
Молоко довести до кипения, постоянно помешивая добавить крупу. Поварить на малом огне 12-15 минут. Крупа будет немного еще альденте. Добавить масло, снять с огня, вмешать пармезан. Готово!

Выкладываю поленту, сверху рагу из печени. Приятного аппетита.

Автор: Богданна Рибак