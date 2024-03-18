Использование щавеля в кулинарии придает блюдам освежающий вкус и аромат. В зеленом борще щавель добавляет кислую нотку и освежающий вкус, делая этот суп особенно вкусным и аппетитным. Кроме зеленого борща, щавель можно использовать в салатах, соусах, супах, омлетах и даже в качестве начинки.
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Нужно ли мыть щавель
Щавель – то растение, которое можно и нужно мыть. Это не влияет на его вкус или будущее приготовления блюд. Таким образом вы только избавитесь от грязи и сухих частиц.
Для того, чтобы промыть щавель, тщательно переберите листья, траву и другие растительные остатки. Щавель промойте в холодной воде, оборвите плодоножки и нарежьте.
Омлет со щавелем
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Замечательный завтрак / Фото unsplash
Приготовление:
- Разбейте яйца в миску, приправьте солью, перцем и добавьте тертый сыр.
- Щавель помойте, оборвите плодоножки, сверните рулетом и нарежьте тонкой соломкой.
- Обжарьте на небольшом количестве оливкового масла до мягкости.
- Добавьте яйца и все перемешайте.
- Жарьте омлет на медленном огне до золотистой корочки снизу, затем переверните на другую сторону.
- Готовый омлет со щавелем посыпьте тертым сыром и поперчите.