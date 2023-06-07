Проще не бывает: рецепт пирожков с луком и беконом

Иногда так хочется чего-нибудь вкусного, но чтобы не стоять часами на кухне. У нас есть рецепт простой и быстрой соленой закуски из обыкновенного лука и готового теста.

Чтобы приготовить этот вкусный пирог, или даже можно назвать их открытыми пирожками, нужно минимум усилий, времени и продуктов. Иногда самые простые вещи могут удивить, как это блюдо.

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Необычайно простой рецепт, но и божественно вкусно. Мы уверены, что такая закуска подойдет как к обычному столу, так и к праздничному.

Быстрый пирог с луком и беконом

Время: 30 минут

30 минут Порции: 4 – 6

– 500 г слоеного бездрожжевого теста;– 60 – 80 граммов бекона;– 120 – 140 граммов лука;– оливковое или растительное масло;– немного бальзамического уксуса;– соль, свежие травы;– немного меда.

Приготовление:

Размороженное тесто осторожно раскатываем и разделяем на шесть частей. Каждый кусок немного прокалываем вилкой, чтобы не так сильно деформировались в процессе выпечки.

На пергамент наливаем немного масла, бальзамического уксуса, соль, тимьян (вот тут можно добавить меда). Выкладываем кольцо лука, на него ломтики бекона, сверху слоеное тесто. По желанию можно смазать яйцом, но это не обязательно.

Выпекаем при температуре 180 градусов примерно 25 – 30 минут. Следите, чтобы тесто было приготовлено повестью.

Когда пирог готов, оставляем его на 2 минуты отдохнуть.

Приятного аппетита!

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