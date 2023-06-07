Щоб приготувати цей смачний пиріг, чи навіть можна назвати їх відкритими пиріжками потрібно мінімум зусиль, часу та продуктів. Іноді найпростіші речі можуть здивувати, як ця страва.

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Надзвичайно простий рецепт, але й божественно смачно. Ми впевнені, що така закуска підійде як до звичайного столу, так і до святкового.

Швидкий пиріг з цибулею та беконом

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 4 – 6

Інгредієнти:

– 500 г листкового бездріжджового тіста;

– 60 – 80 грамів бекону;

– 120 – 140 грамів цибулі;

– оливкова або рослинна олія;

– трішки бальзамічного оцту;

– сіль, свіжі трави;

– трішки меду.

Приготування:

Розморожене тісто обережно розгортаємо і розділяємо на шість частин. Кожен шматок трішки проколюємо виделкою, щоб не так сильно деформувалися у процесі випікання.

На пергамент наливаємо трішки олії, бальзамічного оцту, сіль, тим'ян (ось тут можна додати ще меду). Викладаємо кільце цибулі, на нього скибки бекону, зверху листкове тісто. За бажанням можна змастити яйцем, але це не обов’язково.

Випікаємо при температурі 180 градусів приблизно 25 – 30 хвилин. Слідкуйте, щоб тісто було повістю приготоване.

Коли пиріг готовий, залишаємо його на 2 хвилини відпочити.

Смачного!

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