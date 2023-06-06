Вертута – традиционная соленая или сладкая выпечка украинской кухни, хотя похожую можно найти и в молдавской или венгерской кухнях.

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Мы предлагаем ее приготовить со шпинатом и домашним сыром. Хотя с начинкой можно экспериментировать. Попробуйте положить в середину карамелизированный лук с крем-сыром – это тоже очень вкусно.

Рецепт вертуты со шпинатом

Время: 60 минут

60 минут Порции: 4

Ингредиенты для теста:

– 500 граммов муки;

– 1 чайная ложка соли;

– 175 граммов теплой воды;

– 1 столовая ложка подсолнечного масла.

Для начинки:

– 300 граммов шпината;

– 50 граммов лука;

– 50 граммов зелени;

– 100 граммов домашнего сыра;

– 50 граммов сметаны;

– соль.

Приготовление:

Замешиваем тесто: соединяем муку, соль, теплую воду и растительное масло. Тщательно перемешиваем руками до однородной консистенции. Даем немного отдохнуть.

Нарезаем шпинат, лук, зелень, смешиваем с домашним творогом, сметаной и специями. Перемешиваем.

Раскатываем тесто тонким слоем и выкладываем начинку. Заворачиваем все в рулет и скручиваем в улитку. Смазываем тесто желтком, можно посыпать семенами кунжута.

Разогреваем духовку до 180 – 200 градусов, выпекаем вертуту до готовности.

Приятного аппетита!

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