Вертута – традиционная соленая или сладкая выпечка украинской кухни, хотя похожую можно найти и в молдавской или венгерской кухнях.
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Мы предлагаем ее приготовить со шпинатом и домашним сыром. Хотя с начинкой можно экспериментировать. Попробуйте положить в середину карамелизированный лук с крем-сыром – это тоже очень вкусно.
Рецепт вертуты со шпинатом
- Время: 60 минут
- Порции: 4
Приготовление:
- Замешиваем тесто: соединяем муку, соль, теплую воду и растительное масло. Тщательно перемешиваем руками до однородной консистенции. Даем немного отдохнуть.
- Нарезаем шпинат, лук, зелень, смешиваем с домашним творогом, сметаной и специями. Перемешиваем.
- Раскатываем тесто тонким слоем и выкладываем начинку. Заворачиваем все в рулет и скручиваем в улитку. Смазываем тесто желтком, можно посыпать семенами кунжута.
- Разогреваем духовку до 180 – 200 градусов, выпекаем вертуту до готовности.
Приятного аппетита!