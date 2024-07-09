Традиции, живущие в поколениях: топ-3 нетипичных рецептов консервированных огурцов
9 июля 2024, 23:56Читати новину українською
Консервированные огурцы не просто вкусная закрутка, а настоящее дыхание из прошлого. Ведь такие же огурчики готовила ваша мама, а перед ней еще и бабушка.
Рецептов огурцов на зиму есть множество, сообщает Вкусно 24. Здесь каждый может подобрать консервацию на свой вкус.
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Маринованные огурцы со смородиной
- Время: 2 часа
- Порций: 2
– 8 – 10 огурцов;
– 400 грамм смородины;
– 8 – 10 горошин черного перца;
– 2 соцветия укропа;
– 5 – 6 зубчиков чеснока;
– 1 чайная ложка зерен горчицы;
– 1 литр воды;
– 1 столовая ложка соли;
– 1 столовая ложка сахара.
Приготовление:
- В стерилизованные банки выложите зубчики чеснока, черный перец, укроп и половину смородины.
- Далее выложите огурцы, а сверху снова посыпьте смородиной.
- Добавьте семена горчицы.
- Залейте все кипятком, прикройте крышкой и оставьте на 15 – 20 минут.
- Перелейте жидкость в кастрюлю, добавьте соль и сахар.
- Доведите до кипения и варите до полного растворения соли и сахара.
- Кипящим маринадом залейте огурцы со смородиной, закройте, накройте полотенцем и переверните на крышки, оставив до полного остывания.
Маринованные огурцы с куркумой
- Время: 1 час
- Порций: 6 человек
– 5 килограмм огурцов;
– 3 перца;
– 5 луковиц;
– 1 чеснок;
– 3 моркови;
– 2 столовые ложки соли;
– 1 стакан уксуса;
– 1 стакан сахара;
– 1 стакан воды;
– 1 стакан масла;
– 1 ложка куркумы;
– 1 ложка горчицы;
– несколько лавровых листьев;
– несколько зерен душистого перца;
– несколько горошин черного перца.
Приготовление:
- Вымытые огурцы со шкуркой нарежьте кружочками, так же очищенные морковь и лук.
- Перец промойте и почистите от семян, нарежьте соломкой. Чеснок порубите ножом.
- Высыпьте все овощи в миску и добавьте специи, соль, масло, уксус и сахар.
- Все тщательно перемешайте и оставьте на несколько часов, можно на ночь.
- Когда салат настоится, сколько нужно, выложите его вместе с соком в банки.
- Поместите банки в кастрюлю с водой и пастеризуйте 20 минут с момента закипания воды.
- Достаньте банки из воды и переверните вверх дном, дайте остыть.
Маринованные огурцы по-французски
- Время: 2 часа
- Порций: 1 литровая банка
– 1 – 2 зубчика чеснока;
– 1 лавровый лист;
– 2 кусочка перца чили;
– 0,5 чайной ложки душистого перца;
– 1 столовая ложка французской горчицы;
– 400 грамм огурцов;
– 1 столовая ложка соли;
– 2 столовые ложки сахара;
– 2 столовые ложки уксуса.
Приготовление:
- Замочите огурцы на 1 час в воде. Больше не нужно, они ведь могут испортиться.
- Срежьте кончики овощей. Предварительно промойте литровые банки и просушите.
- На дно каждой банки выложите по одному лавровому листу и по полчайной ложки перца горошком (можно использовать смесь перцев). Далее добавляем в каждую банку по одному измельченному зубчику чеснока.
- Если любите острое – добавьте более двух колец перца чили, или меньше, если нет.
- Добавить по 1 столовой ложке французской горчицы в зернах. Именно она придает огурцам особый вкус.
- Выложите подготовленные огурцы в банку и по столовой ложке без горки соли и по две столовые ложки сахара и уксуса.
- Каждую банку наполните крутым кипятком и неплотно накройте крышками.
- Банки с огурцами выкладываем в кастрюлю. На дно обязательно положите марлю или другую ткань, чтобы дно не лопнуло.
- Налейте в кастрюлю горячую воду и поставьте на огонь.
- Стерилизуйте огурцы в кастрюле в течение 5 минут после закипания воды.
- Закройте крышки на банках и аккуратно переверните ее, чтобы все ингредиенты внутри перемешались и растворились.
- Поставьте верх дном и оставьте до полного охлаждения. Не забудьте укутать их одеялом на сутки.
- Маринованные огурцы готовы.