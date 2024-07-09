Рецептов огурцов на зиму есть множество, сообщает Вкусно 24. Здесь каждый может подобрать консервацию на свой вкус.

Актуально И неважно на отключение света: как охладить напиток за считанные минуты

Маринованные огурцы со смородиной

  • Время: 2 часа
  • Порций: 2

Приготовление:

  1. В стерилизованные банки выложите зубчики чеснока, черный перец, укроп и половину смородины.
  2. Далее выложите огурцы, а сверху снова посыпьте смородиной.
  3. Добавьте семена горчицы.
  4. Залейте все кипятком, прикройте крышкой и оставьте на 15 – 20 минут.
  5. Перелейте жидкость в кастрюлю, добавьте соль и сахар.
  6. Доведите до кипения и варите до полного растворения соли и сахара.
  7. Кипящим маринадом залейте огурцы со смородиной, закройте, накройте полотенцем и переверните на крышки, оставив до полного остывания.

Маринованные огурцы с куркумой

  • Время: 1 час
  • Порций: 6 человек

Приготовление:

  1. Вымытые огурцы со шкуркой нарежьте кружочками, так же очищенные морковь и лук.
  2. Перец промойте и почистите от семян, нарежьте соломкой. Чеснок порубите ножом.
  3. Высыпьте все овощи в миску и добавьте специи, соль, масло, уксус и сахар.
  4. Все тщательно перемешайте и оставьте на несколько часов, можно на ночь.
  5. Когда салат настоится, сколько нужно, выложите его вместе с соком в банки.
  6. Поместите банки в кастрюлю с водой и пастеризуйте 20 минут с момента закипания воды.
  7. Достаньте банки из воды и переверните вверх дном, дайте остыть.

Маринованные огурцы по-французски

  • Время: 2 часа
  • Порций: 1 литровая банка

Приготовление:

  1. Замочите огурцы на 1 час в воде. Больше не нужно, они ведь могут испортиться.
  2. Срежьте кончики овощей. Предварительно промойте литровые банки и просушите.
  3. На дно каждой банки выложите по одному лавровому листу и по полчайной ложки перца горошком (можно использовать смесь перцев). Далее добавляем в каждую банку по одному измельченному зубчику чеснока.
  4. Если любите острое – добавьте более двух колец перца чили, или меньше, если нет.
  5. Добавить по 1 столовой ложке французской горчицы в зернах. Именно она придает огурцам особый вкус.
  6. Выложите подготовленные огурцы в банку и по столовой ложке без горки соли и по две столовые ложки сахара и уксуса.
  7. Каждую банку наполните крутым кипятком и неплотно накройте крышками.
  8. Банки с огурцами выкладываем в кастрюлю. На дно обязательно положите марлю или другую ткань, чтобы дно не лопнуло.
  9. Налейте в кастрюлю горячую воду и поставьте на огонь.
  10. Стерилизуйте огурцы в кастрюле в течение 5 минут после закипания воды.
  11. Закройте крышки на банках и аккуратно переверните ее, чтобы все ингредиенты внутри перемешались и растворились.
  12. Поставьте верх дном и оставьте до полного охлаждения. Не забудьте укутать их одеялом на сутки.
  13. Маринованные огурцы готовы.